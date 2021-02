Sondaggi, Pd male e Giorgia Meloni record: Fratelli d'Italia all'assalto. Guarda chi scende

Sondaggi, Pd male e Giorgia Meloni record: Fratelli d'Italia all'assalto

Fratelli d'Italia a due punti e mezzo dal Pd nei sondaggi. Giorgia Meloni all'opposizione mette nel mirino Nicola Zingaretti. Salvini vede la Lega in lieve crescita. Buono anche il trend di Forza Italia.

Sondaggi, Lega di Salvini sale. Bene anche Fratelli d'Italia e Forza Italia. Pd male

Fratelli d'Italia da record (il partito di Giorgia Meloni ai massimi), Lega di Salvini sempre saldamente primo partito nei sondaggi. Male Pd di Zingaretti e giù anche M5S. Forza Italia in lieve crescita. Azione di Calenda, la Sinistra e Italia Viva di Matteo Renzi... Vediamo la supermedia dei sondaggi by AGI/YouTrend della settimana.

Sondaggi, Pd-M5s giù. Fratelli d'Italia: record per Giorgia Meloni

Dopo primi 10 giorni di Governo Draghi, i sondaggi della Supermedia AGI/YouTrend mostrano l'effetto sui partiti: il Pd di Nicola Zingaretti perde quasi un punto (-0,9), M5S ne cede mezzo. Nel centrodestra invece dove crescono tutti i partiti: bene Lega e Forza Italia, ma tra Salvini e Berlusconi il risultato migliore è per Fratelli d'Italia che col 16,6% fa segnare un nuovo record.

SONDAGGI: Lega, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, M5s, Forza Italia, Italia Viva, Azione, Sinistra

Lega 23,6% (+0,2%); Pd 19,1% (-0,9%), FdI 16,6% (+0,2%); M5s 14,3% (-0,5%); Forza Italia 8,2% (+0,3%); Azione 3,6% (+0,1%); Mdp/La Sinistra 3,4% (=); Italia Viva 3,4% (+0,3%); +Europa 2,0% (+0,2%); Verdi 1,6% (-0,1%).

Sondaggi, governo Draghi al 78,7%

In Parlamento la maggioranza che sostiene il governo Draghi vale il 78,7% secondo la media dei sondaggi con una leggera flessione (-0,3%). L'analisi delle singole aree interne alla maggioranza indica che la vecchia coalzione giallorossa (Pd-M5s-LeU) arretra al 36,8% (-1,4%), mentre la componente di centrodestra (Lega-FI) è in risalita al 32,9% (+0,5%), come pure il centro liberale al 9,0% (+0,6%). L'unica opposizione (FdI) cresce al 16,6%(+0,2).

Sondaggi, Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia verso il 50%

Con riferimento alle coalizioni che si presentarono alle elezioni politiche del 2018, il centrodestra si avvicina al 50% (vale il 49,7% con un +0,9%), il centrosinistra flette al 28,1% (-0,3%), e in disce è pure M5s al 14,3% (-0,5%), mentreLeU resta al 3,4% (=) e le altre liste raccolgono complessivamente il 4,5% (-0,1%). (AGI)RED/RAP