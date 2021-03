Sondaggi, Pd sale con Enrico Letta (ma non basta). Lega-Fratelli d'Italia top

Sondaggi, Pd: con Enrico Letta prosegue la crescita, ma sotto al 18%

Il Pd di Enrico Letta continua il suo recupero nei sondaggi. La crisi post dimissioni di Nicola Zingaretti sembra ormai alle spalle e il trend è tornato a crescere anche se siamo ancora decisamente lontani dal 20%. I Dem passano dal 17,3% al 17,8% nella media sondaggi settimanali (15-21 marzo 2021) di Termometro Politico (SWG, Termometro Politico, Tecnè, Index Research, EMG gli istituti analizzati). La rilevazione migliore è quella di Tp che colloca il Partito Democratico quasi alla soglia del 20 (19,7%), mentre la peggiore è di EMg che lo vede al 16,1%.

Sondaggi, Lega: Matteo Salvini sale. Bene anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni

Buoni i numeri anche della Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini guadagna quasi mezzo punto e sale al 23,5% (era al 23,1%): la forbice media è molto più contenuta del Pd, per il sondaggio di Swg è addirittura al 24,2%, per Emg sta al 22. Fratelli d’Italia è in crescita a viaggia al 17,4%: Tp vede il partito di Giorgia Meloni addirittura quasi al 19% (18,8%), mentre Index quota Fdi al 16,6%.

Sondaggi, M5S stabile. Forza Italia scende

M5S è stabile al 16,8%, ma è il partito con la forbice più alta nella media dei sondaggi: si passa da un 20% di EMG (il cosidetto effetto Conte) a un minimo di 15,3% per Termometro Politico e Index. Anche Forza Italia oscilla: media al 7,3% con punte del 10,5% (Tecnè) e picchi minimi al 6,1% (Tp). In recupero poi Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,9% (per Emg è al 4%). E torna sotto il 4%, l’area ex LeU composta da Articolo 1 e Sinistra Italiana (è al al 3,8%, ma per Swg sta al 5,2%). Stabile Azione di Calenda al 3,2% (con Index che la quota al 3,9%)