SONDAGGI, Pd sempre più vicino alla Lega di Salvini. Giorgia Meloni show

Sondaggi, Pd avvicina la Lega di Salvini

Scende la Lega di Matteo Salvini, sale il Pd di Nicola Zingaretti. E' il verdetto dei sondaggi by Youtrend per l'Agi del 12 novembre. Il Carroccio lascia lo 0,3% in due settimane, mentre i Dem guadagnano tre decimi. Così ora la Lega è al 24%, mentre il Partito Democratico al 20,6%: meno di 3,5% secondo queste rilevazioni (supermedia dei sondaggi: Demopolis, EMG, Noto, Quorum, SWG, Tecnè).

Sondaggi, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni su. Fdi allunga su M5s

Dietro a Lega-Pd, Fratelli d'Italia allunga leggermente sull'M5S. Il partito di Giorgia Meloni (leader con il più alto indice di fiducia d'Italia: superato anche Giuseppe Conte e con Matteo Salvini a distanza) passa al 16% (+0,1%), mentre il Movimento 5 Stelle scende al 15,1% (da 15,2%). C'è quasi un punto di distacco dunque tra le due forze politiche secondo questi sondaggi.

Sondaggi, Forza Italia accelera

Bene Forza Italia che sale al 6,7%: Silvio Berlusconi vede la sua 'squadra' politica guadagnare quasi mezzo punto (+0,4%) in due settimane nei sondaggi.

Sondaggi, Centrodestra vs Governo

I partiti che seguono sono sostanzialmente stabili nei sondaggi. Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,5% (-0,1%), con Azione di Calenda al 3,2% (era 3,3% nella supermedia di due settimane fa) e così pure La Sinistra (3,2% anche nella precedente rilevazione). Quindi +Europa al 2% (+0,1%) e i Verdi all'1,7% (+0,1%).

Il centrodestra composto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia resta la coalizione dominante nei sondaggi Youtrend con il 47,9%, mentre i partiti che appoggiano il governo Conte II sono al 42,4%