Sondaggi, UN PARTITO SORPASSA E VOLA: CLAMOROSO RIBALTONE. I numeri

Sondaggi, Fratelli d'Italia sorpassa M5S

Il Movimento 5 Stelle sorpassato da Fratelli d'Italia. Fdi di Giorgia Meloni diventa il terzo partito italiano dietro alla Lega di Matteo Salvini e al Partito Democratico di Nicola Zingaretti secondo i nuovi sondaggi politici Winpoll di inizio giugno commissionati dal Sole 24 Ore. Fratelli d'Italia rispetto al 25 aprile ha guadagnato 2,4 punti secondo il sondaggio, facendo segnare la crescita più importante tra tutti i partiti politici. Giorgia Meloni è passata dal 13,5% al 15,9%. Brutte notizie per Di Maio e Crimi quindi: il Movimento 5 Stelle, stando a questi dati, è dunque scivolato al quarto posto con il 14,4% (+0,3 rispetto ad un mese fa).

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini avanti oltre 5 punti sul Pd di Zingaretti

Fratelli d'Italia avanza, ma arrivano segnali incoraggianti anche per la Lega di Matteo Salvini. I sondaggi Winpoll per il Sole 24Ore danno al Carroccio una delle percentuali più alte di queste ultime settimane, con il 27,5 per cento delle preferenze. Il Partito democratico si conferma come secondo partito d'Italia: per il Pd di Nicola Zingaretti il 22% delle preferenze e un distacco superiore ai 5 punti.

Complessivamente il Centrodestra è vicino al 50% se aggiungiamo il 5,9% di Forza Italia. Nel Centrosinistra si segnala il testa a testa tra Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, separata dallo 0,1% rispettivamente al 2,5% e 2,4% con La Sinistra al 2,3%.

Sondaggi: Lega di Salvini, Pd di Zingaretti, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva: tutti i dati del sondaggio

Lega Nord: 27,5%

Partito democratico: 22,0%

Fratelli d’Italia: 15,9%

Movimento 5 Stelle: 14,4%

Forza Italia: 5,9%

Italia Viva: 2,5%

Azione: 2,4%

La Sinistra: 2,3%

Verdi: 1,7%

Partito Comunista: 1,7%

Più Europa: 0,9%