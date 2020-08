SONDAGGI: Salvini va ancora più giù. Meloni e Zaia.. Sondaggio: trend 'forti'

SONDAGGI, MATTEO SALVINI GIU'. GIORGIA MELONI E LUCA ZAIA BOOM. MA DENTRO LA LEGA...

Scende la Lega e con essa anche Matteo Salvini nei sondaggi secondo lo studio di Ilvo Diamanti per La Repubblica. Stando a questa analisi, il Carroccio è passato dal 35,3% di luglio 2019 al 25,2% dello scorso giugno (va sottolineato che resta comunque il primo partito italiano). Salvini? Il leader leghista ha visto il consenso personale passare dal 54 al 39%. Chi scende e chi sale. Fratelli d’Italia guidato Giorgia Meloni è volato al 15%. E poi c'è Luca Zaia che ha una popolarità alla stelle forte di un apprezzamento al 56%. Il governatore del Veneto ha un altro primato nei sondaggi: è il personaggio politico più apprezzato anche dagli elettori degli altri movimenti politici. Guardato allo schieramento opposto, i supporter del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle esprimono un giudizio positivo nei confronti di Zaia, rispettivamente, con il 54 e il 48 per cento dei propri sostenitori. Nel centrodestra gli elettori di Fratelli d'Italia preferiscono lui (83% di gradimento) a Salvini (73%). Così pure quelli di Forza Italia (72% contro 63%). Attenzione però: tra gli elettori della Lega, Matteo Salvini ha un consenso nettamente superiore a Zaia (87% contro il 70%).

SONDAGGI: Zaia numeri choc: in Veneto, per la Lega e per Salvini. I trend clamorosi

Luca Zaia vola con numeri clamorosi nei sondaggi. Lui, la sua lista e la Lega sono destinati non a una vittoria ma a un trionfo nelle elezioni regionali 2020 in Veneto. Secondo una rilevazione di Fabbrica Politica di inizio agosto saremmo addirittura all'80%. Il governatore piu' amato d'Italia è un uomo solo al comando forte della sua nomea uomo 'del fare e delle emergenze' (dalla tempesta Vaia all'acqua alta di Venezia) e forte della gestione del Covid19. I numeri del sondaggio sono esagerati? Chissà, ma intanto è certo che il diretto avversario, il civico ex vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni sostenuto tra gli altri da Pd, Il Veneto che Vogliamo, Verdi Europa, Piu' Europa è lontanissimo. Alessandra Moretti alle regionali del 2015 si fermò al 22% l'attuale candidato di centrosinistra viene dato al 12%. Poco sembrano possano fare gli altri aspiranti govdernatori scesi in campo. Il Movimento 5 stelle punta sull'ex deputato Enrico Cappelletti. Attenzione al Partito dei Veneti (raggruppamento di ispirazione autonomista) di Antonio Guadagnini. In lizza la senatrice Daniela Sbrollini (Italia Viva), Patrizia Bertelle (ex M5s ed ora sostenuta dalla lista ambientalista Veneto, Ecologia e Solidarieta'), Paolo Benvegnu' (Solidarieta' Ambiente e Lavoro, raggruppamento nato da Partito Comunista e Rifondazione Comunista) e con ogni probabilita' anche l'ex Pd Simonetta Rubinato (candidatura per ora solo ufficiosa ma praticamente certa). Ma i sondaggi sono così netti che pare impossibile sbagliare: Luca Zaia è destinato a essere confermato governatore del Veneto.

SONDAGGI: Lega, Zaia ora doppia Matteo Salvini. Terremoto, dati clamorosi in Veneto

In Veneto sondaggi da sogno per Luca Zaia, più che per la Lega di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Regionali 2020. Secondo quanto riporta Il Giorno, la lista Zaia presidente è data al 36-38%. Numeri fantastici. La lista ufficiale della Liga? Sempre stando a questo sondaggio non va oltre il 18-20. La morale è che in Veneto comunque non c'è corsa: sette persone su dieci (68-72 per cento) sono pronte a confermare Zaia nuovo presidente di Regione. Cinque anni fa Zaia prese 427 mila voti pari al 23,08 per cento, con 13 seggi. La Lega Nord ne conquistò 329 mila voti, solo il 17,82 per cento, con 10 seggi. Questo sondaggio racconta che dal 2015 a oggi la forbice si sarebbe allargata.

Sondaggi, Lega, Pd, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Viva, Azione... ULTIMI SONDAGGI POLITICI NAZIONALI

SONDAGGI, Italexit di Paragone raddoppia

Italexit vale il 4%. Il sondaggio dell'istituto Piepoli incorona il partito di Gianluigi Paragone che ha raddoppiato i voti nell'ultimo mese. Teniamo conto che una rilevazione condotta da Termometro politico, relativa alle giornate dell'8 e 9 luglio, aveva registratro una crescita dallo 0,7 per cento al 2 per cento in una settimana.

Sondaggi, Lega? Salvini cala di nuovo. Pd stabile

Detto del boom di Italexit, i sondaggi by Piepoli, secondo le ultime stime (del 4 agosto), danno la Lega primo partito con il 24%. Il trend però è di -0,5% per il Carroccio di Matteo Salvini. Segue il Pd. E' stabile il Partito Democratico: per Nicola Zingaretti e i Dem il 21%.

Sondaggi, M5S al 18%. Giorgia Meloni vola con Fratelli d'Italia

Movimento 5 Stelle anch'esso non registra grandi variazioni e sta al 18%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni incalza l'M5S: +0,5 per Fdi che sale al 16 per cento.

Sondaggi: Forza Italia, Italia Viva, Azione...

Sondaggi all'insegna della stabilità in questo inizio di agosto: Forza Italia e Silvio Berlusconi sono al 6%, Italia Viva e Matteo Renzi al 2,5%. Sulla stessa linea Azione, il partito di Carlo Calenda.