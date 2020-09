Sondaggi, Trump batte Biden. L'asso nella manica di Donald contro Joe

Donald Trump vs Joe Biden: chi vincerà Usa 2020? Il sondaggio che apre un nuovo scenario in vista del voto del novembre. The Donald parte indietro, ma forse è lui il vero favorito per restare alla Casa Bianca. Vediamo perchè.

Sondaggi, Trump batte Biden. Donald mette ko Joe! SONDAGGIO CHOC

Donald Trump batterà Joe Biden, lo rivela un sondaggio clamoroso. O meglio, la rilevazione va oltre i numeri spiegando che la maggioranza degli elettori americani voterà per l'attuale presidente degli Stati Uniti, ma non lo dice quando viene contattata nei sondaggi politici ufficiali. Insomma, il 3 novembre potrebbe riproporsi quanto accaduto quattro anni fa, quando Hilary Clinton veniva considerata favorita per la poltrona della Casa Bianca, ma poi perse nella sfida contro The Donald.

Sondaggi politici, Donald Trump vs Joe Biden: chi vincerà Usa 2020? Biden avanti ma...

I sondaggi elettorali della Monmouth University, pubblicato nei giorni scorsi, mostra (appaentemente?) il candidato democratico Joe Biden mantenere un vantaggio di 7 punti percentuali su Trump.

Ma... più della metà degli intervistati di questi sondaggi si è detta convinta che Donald Trump vincerà le elezioni di Usa 2020 e verrà confermato presidente degli Stati Uniti d'America. La maggior parte degli elettori di The Donald lo voterebbe senza dirlo.

Secondo questi sondaggi, condotti dal 3 all'8 settembre, comunque Biden è avanti su Trump con il 51% delle preferenze tra i probabili elettori contro il 44% ottenuto dal presidente in carica. L'ex vice di Obama strappa un margine leggermente più ampio rispetto a Trump (51% contro 42%) tra il pool totale di elettori registrati. Gi altri candidati non esistono: Jo Jergensen del Libertarian Party è al 2%, il candidato del partito dei Verdi Howie Hawkins del Green Party all'1%. Questo sondaggio è in linea con la media di tutti gli ultimi sondaggi nazionali registrata da Real Clear Politics dove il vantaggio di Biden si attesta intorno ai 7,5 punti percentuali.

SONDAGGI ELETTORALI, TRUMP BATTE BIDEN: MAGGIORANZA ELETTORI SILENZIOSA A USA 2020

Come detto però il sondaggio in questione è andato oltre e ha chiesto: "Chi vincerà le prossime elezioni di Usa 2020?". Il 48% degli elettori infatti punta su Donald Trump (punta del 92% tra i suoi sostenitori), il 43% (circa l'8'% tra gli elettori dem) dice che sarà il candidato democratico Joe Biden a diventare presidente vincendo la sfida di Usa 2020.

SONDAGGI, TRUMP VS BIDEN: ELETTORI SEGRETI PER DONALD

Il sondaggio politico di Monmouth su Trump vs Biden rivela ancora di più. Il 55% degli intervistati ritiene che nella propria comunità ci siano elettori "segreti" di Trump che lo voteranno a novembre senza dichiararlo. Solo 3 elettori su 10 ritengono che ci siano sostenitori noscosti di Biden.

Non basta. Questi sondaggio elettorali della Monmouth, su 867 elettori registrati a livello nazionale intervistati da operatori telefonici, hanno un livello di attendibilità alta. Il margine di errore rilevato è di 3,6 punti percentuali. Sulla correttezza delle elezioni circa 6 elettori su 10 sono fiduciosi. I sostenitori di Biden si fidano di più (70%) rispetto ai suppoter di Trump. Il 57% degli elettori repubblicani ha paura che le elezioni di Usa 2020 non saranno condotte in modo equo e trasparente (paura per brogli elettorali). “La maggior parte degli elettori credeva che la Clinton avrebbe vinto quattro anni fa e poi hanno accettato il risultato diverso. Ma i motivi per cui gli elettori pensano che Trump vincerà di nuovo suggeriscono che molti potrebbero non accettare il risultato se dovesse perdere", ha spiegato il direttore del Polling Institute della Monmouth University Patrick Murray.