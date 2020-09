Sondaggi, Trump-Biden: ecco tutti i numeri nell'ultimo sondaggio Usa 2020

Sondaggi, Trump dietro: Biden avanti 10 punti

Joe Biden è in vantaggio di dieci punti su Donald Trump nei sondaggi. O meglio, nell'ultimo sondaggio a livello nazionale della Cbs condotto al termine delle convention dei due partiti.

A due mesi dalle elezioni presidenziali di Usa 2020, Biden avrebbe il 52% dei consensi stando a questo sondaggio che dà l’ex vice di Obama in vantaggio su Trump. Il 42% voterebbe invece per il presidente in carica repubblicano.

Sondaggi, Donald Trump vs Joe Biden: chi vincerà Usa 2020? Caso Wisconsin

Il sondaggio sulla sfida Trump-Biden si focalizza anche sul Wisconsin, swing o battleground State, qui Biden è avanti col 50% delle preferenze contro il 44% del tycoon. Lo Stato (dove entrambi i candidati sono andati nei giorni scorsi) è finito sotto i riflettori dopo i fatti di Kenosha con Jacob Blake ferito dagli agenti e due manifestanti uccisi da un 17enne, che ha aperto il fuoco sulla folla nel corso delle proteste del movimento Black Lives Matter. Tensioni sociali specchio dell'America che si avvia alle elezioni presidenziali di Usa 2020 con Biden favorito su Trump.

Sondaggi, Donald Trump vs Joe Biden, focus Wisconsin

Il sondaggio di Cbs sempre in Wisconsin, fa sapere che Biden è largamente preferito anche dalle elettrici bianche (51 contro 42 di Trump), e ha 7 punti in più di vantaggio su questa fascia rispetto a Hillary Clinton nel 2016. Trump in questi sondaggi resta in vantaggio tra l’elettorale maschile bianco, ma con margini inferiori rispetto alle presidenziali di Usa 2016. Il candidato dem prevale tra gli elettori laureati (53 a 40), mentre tra i non laureati è in testa Trump (52 contro 42).

Non solo Wisconsin: la sfida tra Trump e Biden sarà caldissima in Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, North Carolina e Arizona. Solo in Ohio è in vantaggio l'attuale presidente americano. Va detto che in molti Stati il distacco tra i due candidati è sottile e i sondaggi potrebbero essere stravolti nei prossimi due mesi.