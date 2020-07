Sondaggi: Zaia boom e Zingaretti sprofonda. SONDAGGIO, I NUMERI!

Sondaggi: Zaia boom: plebiscito. Zingaretti sprofonda. SONDAGGIO, I NUMERI!

Luca Zaia vola nei sondaggi politici tra i Presidenti delle Regioni. Nicola Zingaretti all'ultimo posto. Sul podio, ma staccati da Zaia, ci sono Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei. In top-5 Jole Santelli e Stefano Bonaccini. Il 70% dei veneti voterebbe di nuovo Luca Zaia come Presidente della Regione, quasi il 20% in più rispetto al 2015, quando venne eletto Governatore del Veneto. Sono alcuni dei trend più interessanti dei nuovi sondaggi politici dell’istituto Noto diffusi dal Sole 24 Ore.

Sondaggi governatori: Zingaretti precipita, è ultimo. Boom del centrodestra

Luca Zaia primo e Nicola Zingaretti in fondo alla classifica nell’ultimo sondaggio sul gradimento dei governatori di Regione. Il segretario del Pd ha il 30% dei consensi. I quattro presidenti più graditi appartengono sono del centrodestra. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

Sondaggi: boom del centrodestra

Secondo il sondaggio, in testa c’è Luca Zaia, presidente del Veneto, il cui operato è stato molto apprezzato durante l’emergenza coronavirus e il cui gradimento continua ad essere molto alto. Zaia gode del 70% dei consensi dei suoi corregionali che lo rivoterebbe oggi. Seguono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (59,8%), Donatella Tesei dell’Umbria (57,5%), sempre della Lega, Jole Santelli di Forza Italia, governatrice della Calabria (57,5% come la Tesei) e Attilio Fontana in Lombardia che però perde consensi. Il leghista infatti passa dal 49,7 al 45,3%.

Sondaggi: giù Emiliano, tonfo di Zingaretti, bene Bonaccini e Toti

Giù Michele Emiliano in Puglia, che passa dal 47,1 al 40%, e Nicola Zingaretti che ora è ultimo. Solo il 30% degli elettori del Lazio ha fiducia nel suo presidente. A sinistra numeri buoni per Stefano Bonaccini che ottiene il 54% dei consensi tra i cittadini dell'Emilia-Romagna. Il Governatore è anche considerato di recente come possibile leader del Pd. Registra un enorme balzo Giovanni Toti, presidente della Liguria, che va dal 34,4 al 48%.

Sondaggi: tra i sindaci tonfo di Virginia Raggi

Quanto ai sindaci, dal sondaggio di noto per il Sole 24 Ore emerge il trionfa del dem Antonio De Caro. Cadono invece le stelle del Movimento. Virginia Raggi a Roma precipita andando al penultimo posto con un calo di 29 punti rispetto al 67,2% del giorno di elezione. Sprofonda anche Chiara Appendino a Torino che va al 97esimo posto perdendo 10,9 punti.

SONDAGGI, DA ZAIA A ZINGARETTI: intenzioni di voto dei sondaggi Noto al 10 luglio

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto: 70,0% (+19,9)

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia: 59,8% (+2,7)

Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria: 57,0% (-0,5)

Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria: 55,0% (-0,3)

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna: 54,0% (+2,6)

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo: 49,4% (+1,4)

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte: 48,8% (-1,1)

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria: 48,0% (+13,6)

Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna: 48,0% (+0,2)

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana: 46,0% (-2,0)

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania: 46,0% (+4,9)

Sebastiano Musumeci, Presidente della Regione Sicilia: 45,8% (+6,0)

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia: 45,3% (-4,4)

Donato Toma, Presidente della Regione Molise: 44,0% (+0,5)

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata: 40,6% (+0,8)

Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche: 40,0% (-1,1)

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia: 40,0% (-7,1)

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio: 31,0% (-1,9)