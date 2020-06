Theo Hernandez in gol con Zoe Cristofoli, la ex Fabrizio Corona. E il Psg...

Theo Hernandez in gol con Zoe Cristofoli, la ex Fabrizio Corona

Theo Hernandez superstar non solo sui campi da calcio. Il terzino sinistro del Milan, che tanto è mancato a Pioli nella semifinale di ritorno contro la Juventus (assente per squalifica), è pronto a tornare a volare sulla fascia alla ripresa del campionato contro nella trasferta che i rossoneri hanno in programma a Lecce (con Ibrahimovic quasi certamente indisponibile, ma Zlatan potrebbe tornare già nel match successivo di San Siro con la Roma).

Intanto però il 22enne gioiello rossonero in questi giorni è anche protagonista nel gossip dopo essere stato paparazzato in barca a Capri con Zoe Cristofoli.

La bella influencer, modella e dj veronese (ex di Fabrizio Corona), sembra aver fatto centro nel cuore di Theo Hernandez.

THEO HERNANDEZ, SIRENE DEL PSG SUL GIOIELLO DEL MILAN

Il giocatore del Milan poi nelle ultime settimane è stato al centro anche di molte voci di calciomercato. La sua stagione d'oro in maglia rossonera (5 gol in 22 presenze e tante accelerezioni irresistibili che hanno spaccato le difese avversarie) non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori: il terzino sinistra francese è sui taccuini delle big d'Europa, in particolare del Psg (che ha Layvin Kurzawa in uscita). Leonardo vorrebbe portare a Parigi sia lui che il fratello Lucas (difensore centrale classe 1996), in forza al Bayern Monaco. Di sicuro non sarà facile strappare il numero 19 al Milan: solo una proposta indecente (da 50 milioni) potrebbe portare a delle riflessioni...

Intanto Theo Hernandez non ci pensa ed è concentrato sulle ultime dodici giornate di campionato: obiettivo conquistare un posto in Europa League con il suo Milan. "Siamo felici di tornare a giocare, è ciò che ci piace e che amiamo. Speriamo di chiudere bene la stagione per poi partire nella migliore maniera nella prossima", ha detto il terzino francese al sito del club rossonero.