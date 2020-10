Young Boys-Roma tv e streaming: Europa League dove vedere la Roma

Young Boys-Roma ci siamo. La squadra di Fonseca, reduce dallla vittoria per 5-2 contro il Benevento, fa il suo esordio in Europa League. Trasferta in Svizzera alle 18,55 in un girone che vede i giallorossi sfidare pure Cska Sofia e Cfr Ckluj. Ecco una guida veloce per seguire Young Boys-Roma in tv e streaming.

Young Boys-Roma tv

Young Boys-Roma tv diretta su Sky per la precisione su Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca del match di Europa League è affidata a Dario Massara e il commento a Lorenzo Minotti. Paolo Assogna a bordocampo. Diretta Gol di Riccardo Gentile.

Young Boys-Roma tv in chiaro?

Young Boys-Roma non sarà in diretta tv in chiaro su Tv8, questa settimana la scelta è caduta su Celtic-Milan.

Young Boys-Roma streaming

Young Boys-Roma sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. La prima piattaforma è solo per gli abbonati Sky, la seconda permette di acquistare ticket sull'evento.

Young Boys-Roma Radio

Young Boys-Roma sarà raccontata su Radio Rai1 in diretta dalle 18,55 con la radiocronaca di Diego Carmignani.

Young Boys-Roma formazioni

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Elia Meschack, Nsame. All.: Seoane.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Lorenzo Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.