Milan poker a Napoli. Diaz-Leo marziani al Maradona. Tonali dominatore

Napoli-Milan 0-4: Leao e Diaz affondano la squadra di Spalletti

Doppietta di Rafael Leao in versione marziano, gol di un Brahim Diaz magico e poker capolavoro di Saelemaekers: il Milan passa 4-0 a Napoli e rilancia le sue quotazioni nella corsa Champions (rossoneri ora terzi con un punto di vantaggio su Inter-Roma). Oltre a dare un segnale forte in vista della doppia sfida europea che li vedrà contro proprio alla squadra di Spalletti nei prossimi quindici giorni.

Pagelle Milan

Maignan voto 6,5 Kim prova a sorprenderlo con un tiro defilato, ma il portiere francese se la cava. Sulla botta di Mario Rui ci mette letteralmente la faccia. Dirige la difesa con la consueta sicurezza

Calabria voto 7 Il fantasma di Kvara tormentava le notti dei tifosi rossoneri, ma nella notte del San Paolo il capitano del Milan lo limita fino ad annullarlo

Kjaer-Tomori voto 7 Simeone non vede palla nella morsa dei centrali rossoneri. Contro l’attacco più forte del campionato (anche se va ricordato che mancava un certo Osmineh...) non rischiano praticamente mai

Theo Hernandez voto 6,5 Guarda le spalle a Leao giocando con grande attenzione in fase difensiva

Tonali voto 8 Recupera palloni in serie (e il raddoppio di Leao nasce da uno di questi). Padrone assoluto del centrocampo

Krunic voto 7 Rade corre a tutto campo, raddoppia, si sacrifica e dà costante manforte a Tonali-Bennacer (dall’82’ De Ketelaere sv)

Bennacer voto 7,5 E’ ovunque: in costante pressione su Lobotka, sempre pronto a dar qualità alla manovra rossonera e dal suo cross nasce il gol di Brahim Diaz (dall’82’ Bakayoko sv).

Brahim Diaz voto 8,5 L’assist a Leao sul primo gol del Milan è un gioiello, poi ci pensa lui a fare il 2-0. Un primo tempo mostruoso, esce al 56° per un problemino agli adduttori (dal 56° Saelemaekers Voto 7 Entra a poco pià di mezz’ora dalla fine e segna un gol da cineteca con dribbling ubriacanti. Non contento dopo qualche minuto di riprova, ma Meret si oppone)

Giroud voto 6,5 Lavora tanto per la squadra, con tanto sacrificio e pressing. Gli manca un po’ di fortuna a inizio secondo tempo quando il diagonale del possibile 3-0 finisce fuori di un nulla (dal 74’ Origi SV)

Leao voto 9 Tocco morbido sul primo gol, driblling a palla all’incrocio per far doppietta e chiudere il match. Quando parte in velocità è immarcabile (dal 74’ Rebic SV)

Pagelle Napoli

Khvicha Kvaratskhelia (foto Lapresse)



Meret voto 6 Incolpevole sui gol

Di Lorenzo voto 5 Prova a spingere, ma viene schiacciato da Leao sulla destra

Rrahmani voto 4,5 Soffre tanto in generale e viene fulminato da Leo sul 3-0 del Milan

Kim voto 4,5 Affonda assieme ai compagni, sfortunato sulla deviazione nel 2-0 di Diaz, passivo quando Saelemaekers segna ubriacando la difesa napoletana

Mario Rui voto 5 Sorpreso da Diaz e Calabria nell'azione dell'1-0. In generale perde tanti palloni e soffre l'azione del centrocampo rossonero

Anguissa voto 4,5 Ci mette la solita corsa, ma in fase di interdizione non dà il solito contributo

Lobotka voto 4,5 Bennacer non lo fa ragionare: non mai riesce a uscire dalla morsa di Isma. Perde palloni importanti (in primis sull'azione del primo gol) e si saltare da Saelemaekers sulla quarta rete rossonera (dal 68° Elmas voto 5,5 Non riesce a dare qualità, ma entra a partita più che compromessa)

Zielinski voto 4,5 Un buon tiro respinto da Maignan e poco altro (dal 68° Ndombele voto 5,5)

Politano voto 5,5 mi mette qualche buon dribbling, ma senza lasciare il segno nel match (dal 68° Lozano voto 5,5 prova ad accelerare, ma ormai il Milan è padrone del campo)

Simeone voto 5 Quache buona situazione per lui nelle fasi iniziali del match, poi Tomori-Kjaer non gli fanno più veder palla (Dal 76' Raspadori sv.)

Kvaratskhelia voto 5 Cerca la giocata e non si arrende anche quando il match si mette malissimo. Perde il duello a distanza con Leao