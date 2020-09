Milan-Tottenham? Pioli sorride, evitato Mourinho in Europa League

Il Milan evita il Tottenham di Mourinho in Europa League. Gli Spurs, che agitavano le notti dei tifosi rossoneri non saranno sorteggiati nei playoff della seconda competizione europea per club.

Milan, le possibili avversari nei sorteggi dei playoff di Europa League

La Uefa ha segmentato le squadre in corsa per i gironi dividendole in quattro gruppi: Ibrahimovic e compagni sono finiti nella fascia con Basilea-Anorthosis, Viktoria Plzen-Sonderjyskye e Besiktas-Rio Ave.

Milan-Bodø/Glimt a San Siro il 24 settembre

Il Milan evita non solo il Tottenham, ma anche altri top club insidiosi come Wolsburg e Galatasaray. Prima di tutto però c'è da pensare al prossimo turno che vedrà la squadra allenata da Stefano Pioli giocare a San Siro giovedì 24 settembre contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Match in cui sicuramente mancherà ancora Ante Rebic che sconta il secondo dei tre turni di squalifica rimediati ai tempi dell'Eintracht Francoforte.