Modella trovata morta: è la ex fidanzata di Jerome Boateng. Giallo a Berlino

Ex fidanzata di Boateng trovata morta a Berlino

Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, è stata trovata morta dalla polizia nel suo appartamento a Charlottenburg, a Berlino. "Non c'è evidenza che si tratti di un crime violento", ha detto un portavoce delle forze dell'ordine. Sul cadavere è stata disposta l'autopsia.

Chi era Kasia Lenhardt modella ed ex fidanzata di Jerome Boateng

Katarzyna Lenhardt, da tutti conosciuta con il nome di Kasia era una modella: iniziò a 7 anni la sua carriera ottenendo subito successo e nel 2012, partecipò allo show tv Germany's Next Top Model - la trasmissione di Heidi Klum - e finì quarta. : "Ho scoperto molte cose di me, ad esempio come affrontare le critiche e come metterle in pratica" - aveva raccontato. La sua carriera decollò in quegli anni: Kasia ha lavorato per brand di moda come Philipp Plein, Hunkemoller International e Vivienne Westwood. In tv partecipò anche alla versione vip di Hell's Kitchen Germany. L'ultima sua apparizione televisiva fu in Models im Babygluck.

Kasia e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione di 15 mesi. Era stato lo stesso calciatore ad annunciare sui social l'addio a Kasia il 2 febbraio.

Ex fidanzata di Boateng trovata morta, Jerome non gioca la finale del Mondiale per Club

Boateng ha lasciato il Qatar per fare rientro in Germania: non prenderà a parte alla finale del Mondiale per Club contro i messicani del Tigres. "È venuto in camera mia e mi ha chiesto di poter rientrare a casa", ha spiegato l'allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick: "Siamo tutti rimasti sconvolti".

Kasia Lenhardt lascia un figlio avuto da un altro uomo che proprio ieri ha compiuto sei anni. Un'amica della modella ha raccontato al Daily Mail: "Ieri era il compleanno di suo figlio Noah e Kasia stava a casa. Un suo parente ha chiamato la polizia perché non riusciva a contattarla".