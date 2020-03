Mondiale F1, Brawn dà la soluzione: "Si corrano i GP anche ad agosto"

Mondiale F1, Ross Brawn dà la soluzione: "Si corrano i GP anche ad agosto"

Sembrava che la F1 fosse una delle poche, se non l'unica, a sfuggire al Coronavirus, tanto che ad Albert Park, nell'australiana Melbourne, avevano viaggiato tutti i team del paddock. Ma dopo la notizia dello scorso giovedì (un meccanico positivo in casa McLaren) e continue riunioni tra manager delle principali scuderie, la Fia, Liberty Media e i promotori delle gare, si è deciso per la cancellazione della gara, il rinvio dei GP di Bahrain, Vietnam, Paesi Bassi e Spagna (questi ultimi due ancora in attesa di conferma), con l'inizio fissato per il Gran Premio di Monaco (il prossimo 24 maggio, dita incrociate). La soluzione per non falsare in maniera pesante il calendario l'ha provata a dare il direttore generale e responsabile sportivo del progetto, Ross Brawn: "Penso che sospendendo la pausa di agosto avremo diversi fine settimana in cui possiamo organizzare gare. E penso che potremo costruire un programma molto decente per il resto dell'anno - ha commentato -. Sarà diverso, ma conterrà alcune gare e saranno emozionanti. La stagione inizierà più tardi, ma penso che sarà altrettanto divertente. Una cosa di cui abbiamo parlato è il fine settimana di due giorni, e quindi avere una tripletta con due giorni ogni evento potrebbe essere un'opzione".

Parola chiave: flessibilità

"Ciò di cui abbiamo bisogno dai team quest'anno è la flessibilità - continua Brawn -. Penso che debbano dare un po 'di margine di manovra per fare queste cose, perché siamo in circostanze molto insolite e dobbiamo assicurarci di avere una stagione che offra una buona opportunità finanziaria per i team Certo, avremo un inizio più tranquillo. Sono sicuro che saranno flessibili per permetterci di adattarci a tutto".