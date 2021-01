Mondiali di slittino, dominio tedesco. Italia quinta

Dominio tedesco nel singolo femminile ai Campionati del mondo di Koenigssee. Oro a Julia Taublitz con il tempo di 1'41"132, per 315 millesimi meglio della compagna di squadra Natalie Geisenberger e per 472 meglio dell'altra tedesca Dajana Eitberger. Anche al quarto posto c'è un'altra tedesca, Anna Berreiter. Male le azzurre, nessuna delle quali è riuscita ad entrare nelle prime venti nella prima run e quindi sono rimaste escluse dalla seconda. Alla fine i loro piazzamenti sono: Verena Hofer 22/a, Marion Oberhofer 23/a e Andrea Voetter 24/a. Italia che chiude al quinto posto nella staffetta a squadre un Mondiale avaro di soddifazioni. Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Rieder/Rastner non riesco a fare meglio di 2'43"829, un tempo che vale la posizione di rincalzo con 690 millesimi di ritardo dai primi. Medaglia d'oro per gli austriaci, con il tempo di 2'43"139, per soli 38 millesimi davanti ai tedeschi e per 432 ai Lettoni, che occupano il podio.