Monza, il club brianzolo nel mirino degli arabi. Pif in trattativa da un anno

Monza, un altro sogno di Berlusconi potrebbe presto diventare realtà

Il Monza calcio ormai non è più una sorpresa ma una grande realtà della Serie A, il sogno di Berlusconi si è avverato. Non solo la storica promozione in A dopo 110 anni di storia, ma anche la conferma nel massimo campionato per due stagioni di fila, con l'obiettivo di puntare all'Europa. L'altra volontà di Silvio era infatti quella di far accedere al capitale altri importanti soci, e anche questo non è più solo un sogno. Il dialogo tra il fondo sovrano dell’Arabia Saudita Pif e la proprietà del club biancorosso, la famiglia Berlusconi, per avviare una importante partnership societaria - si legge su Il Giornale - è infatti in cammino. Non c’è ancora l’esclusività, ci sono al momento anche altri interlocutori che hanno manifestato interesse, ma la trattativa con il Pif, con un patrimonio netto stimato per il 2025 in 1 miliardo di dollari, è quella più avanzata.

Il dialogo tra Fininvest e Pif è iniziato oltre un anno fa, sicuramente sin dal periodo in cui "Berlusconi portaci in Europa" era il coro che Silvio ascoltava dalle tribune dello U-Power Stadium. Ufficialmente, Fininvest non commenta. Il Monza - prosegue Il Giornale - fa gola a soggetti internazionali per un doppio motivo: per il potenziale nel calcio nazionale e, con i dovuti investimenti, internazionale, e per un’unicità che nessun altro club, anche ben più famoso e celebrato può vantare: l’Autodromo. Perché il nome Monza è un brand conosciuto in tutto il mondo. E la simbiosi tra il Monza calcio e il suo circuito, non può essere sfuggita ai vari interlocutori e certamente non agli arabi.