Moratti ricoverato al Galeazzi: l'ex patron dell'Inter in condizioni critiche

Moratti in condizioni critiche, l'ex patron dell'Inter ricoverato al Galeazzi di Milano

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti sarebbe in condizioni critiche all'ospedale Galeazzi di Milano dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica. Moratti, 78 anni, è l'amministratore delegato di Saras e in passato ha guidato per 18 anni l'Inter. Sotto la sua gestione la squadra ha vinto una Coppa Uefa, cinque scudetti, tre coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e soprattutto la Champions League del 2010"