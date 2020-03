Morto l'arbitro colpito da Daspo per testata a un calciatore: ipotesi suicidio

Antonio Martiniello, 31enne di Potenza Picena (Macerata) è stato investito da un treno e deceduto nelle scorse ore vicino alla stazione del suo paese.

L’arbitro di calcio sottoposto a Daspo di un anno per l’accusa di aver colpito con una testata un calciatore dopo una partita di Seconda categoria (l’aggressione al portiere, Matteo Ciccioli, era avvenuta al termine della partita tra il Borgo Mogliano e il Montottone) è deceduto e la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo la vicenda, non si esclude che la tragedia possa essere stata causata da un gesto volontario. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. E spiega che "secondo quato riferito dal suo legale Gabriele Galeazzi, i carabinieri erano andati ad arrestarlo, probabilmente per la violazione dei domiciliari. Nelle ore precedenti "era uscito di casa e poi rientrato dopo alcuni minuti. All’arrivo dei militari, si è chiuso in casa: erano stati allertati vigili del fuoco e soccorsi. Dopo diverse telefonate, il 31enne ha risposto al legale, interrompendo però subito la comunicazione. Poco dopo, portando con sé cellulare, carta di credito e chiavi di casa, è uscito da un balcone, e si è diretto verso la ferrovia dove è stato travolto dal treno in transito".