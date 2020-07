MotoGP, incredibile Marquez! Con l'ok dei medici, proverà a correre a Jerez

Marc Marquez forse corre a Jerez, o almeno ci prova. Incredibile, ma vero. Quando solo domenica si è fratturato il terzo medio dell'omero destro nel primo GP andaluso. Un altro colpo di scena dopo che lo stesso dottor Xavier Mir, il medico che lo ha operato a Barcellona, aveva escluso la possibilità di rivederlo da venerdì nel bis a Jerez. L'annuncio arrivato su Twitter della Honda, però, lascia tutti increduli: "Dopo l'operazione di martedì eseguita con successo, Marc Marquez sta tornando a Jerez". Con l'ok dei medici, lo spagnolo proverà a scendere in pista. Ora ci manca solo un "To be continued...", per dare il senso di una storia che deve ancora riservarci il meglio.