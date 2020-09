MotoGp: vince Vinales dopo la caduta di Bagnaia, Rossi si ritira

La caduta di Francesco Bagnaia, che a sette giri dall'arrivo era in testa al Gran Premio dell'Emilia Romagna di Misano Adriatico sulla sua Ducati, spiana la strada a Maverick Vinales e alla Yamaha. Per Valentino Rossi, protagonista di una gara sfortunata segnata da una caduta nelle prime fasi, e' arrivato un ritiro a 11 giri dal termine.



Maverick Viñales è raggiante, la vittoria di Misano lo rilancia anche nel Mondiale: "Sono molto contento, è una vittoria fantastica - ha detto lo spagnolo dopo il successo nel Gp dell?Emilia Romagna - La mia mentalità è sempre la stessa, anche nell'ultimo weekend abbiamo trovato un setup migliore. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto da casa, sanno che ho avuto un periodo difficile, forse è passato. Ora continuiamo così, sono contento del lavoro fatto. Spingiamo tanto perché il potenziale è ancora grande", ha detto lo spagnolo al termine del GP Emilia-Romagna Riviera di Rimini. Ma Viñales sa che la vittoria è arrivata soprattutto per l'errore di Bagnaia: "Pecco era molto veloce, io ho spinto tanto cercando di risparmiare le gomme negli ultimi dieci giri. Ho iniziato a spingere verso la fine, poi dopo l'errore di Bagnaia ho pensato a tenere la moto in pista cercando di non cadere per prendere il massimo bottino di punti".