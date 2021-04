Mourinho esonerato dal Tottenham. Special One tra flop e "giallo Superlega"

Mourinho esonerato dal Tottenham: Special One tra flop e Superlega...

José Mourinho è stato esonerato. Lo Special One viene licenziato dal Tottenham dopo il pareggio con l'Everton e l'eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Gli Spurs stanno vivendo una stagione difficile e deludente dal punto di vista dei risultati con il settimo posto in classifica in Premier League (50 punti, a -5 dalla quarta posizione Champions). L'allenatore dell'Under 23 Ryan Mason è pronto a traghettare la squadra e tra sei giorni ol Tottenham sarà chiamato a scendere in campo in finale di Carabao Cup (coppa di Lega inglese) contro il Manchester City. Sarebbe stata una sfida tra Mourinho e Guardiola, invece nulla.

Mourinho esonerato dal Tottenham e il giallo Superlega

L'esonero di José Mourinho si tinge poi di giallo per un tweet di Trevor Azul, caporedattore dell'Economist, secondo cui "Il Tottenham Hotspur ha licenziato Jose Mourinho dopo una mattinata esplosiva in cui si è rifiutato di portare i giocatori sul campo di allenamento per la partecipazione del club alla Superlega"