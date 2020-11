Napoli, Gattuso a muso duro con i suoi: "Basta fare i professorini o me ne vado"

Rino Gattuso ha minacciato le dimissioni da tecnico del Napoli al termine di un duro faccia a faccia con i suoi giocatori, dopo la sconfitta di domenica sera al San Paolo contro il Milan. L'acceso colloquio, - riportato dal Corriere dello Sport - sarebbe avvenuto negli spogliatoi. Lo si era capito subito dalle dichiarazioni a caldo di Gattuso nel post partita. "Non mi piacciono certi atteggiamenti, se facciamo i professorini vengono fuori tutte le nostre magagne".

Il tecnico dei partenopei avrebbe puntato forte il piede sull’acceleratore: se non cambiamo registro, sono pronto ad andar via. Una ricostruzione che però il Napoli smentisce in modo secco. "La ricreazione è finita", il succo di quello che il tecnico avrebbe detto alla squadra prima delle sfide con Rjieka in Europa League e Roma in campionato. Gattuso vuole meno proteste e critiche in campo e pretende che si torni a ragionare da gruppo. Il tecnico per la prima avrebbe quindi apertamente parlato di dimissioni, ma sempre secondo il Corriere dello Sport al momento la situazione sarebbe da considerarsi rientrata.