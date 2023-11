Napoli-Union Berlino tv, dove vederla: Sky, Mediaset, Amazon Prime Video? News sulla partita di Champions League

Partita da non sbagliare: il Napoli deve battere l'Union Berlino di Leonardo Bonucci per lanciarsi verso la qualifcazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Rudy Garcia ha superato brillantemente il momento di difficoltà delle scorse settimane e sembra aver trovato la sua velocità di crociera: 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions. Il tutto malgrado l'infortunio di Osimhen. I tedeschi invece vivono un momento nerissimo: 12 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni e non colgono un risultato positivo dal lontano 26 agosto quando vinsero 4-1 sul campo del Darmstadt (in Bundsliga sono penultimi alla pari del Mainz con 6 punti, davanti al Colonia che ne ha 5). Il gruppo C ha una classifica che sembra delineata: primo il Real Madrid a punteggio pieno (9 punti e scontro diretto vinto al Maradona per 3-2), poi il Napoli a 6, seguono Braga (3) e Union Berlino (0). Nel match d'andata Raspadori segnò il gol che valse 3 punti sul campo della squadra tedesca nella vittoria per 1-0 dei partenopei.

Napoli-Union Berlino tv e streaming: dove vederla? Guida veloce per seguire la partita di Champions League.

Napoli-Union Berlino tv, dove vederla

Napoli-Union Berlino sarà trasmessa in diretta tv mercoledì 8 novembre alle 18,45 in pay su Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.

Napoli-Union Berlino streaming, dove vederla

La sifda di Champions League tra Napoli e Union Berlino andrà anche in diretta streaming sempre dalle 18,45 su SkyGo, Now e Mediaset Infinity+.

Napoli-Union Berlino telecronaca

La partita tra Napoli e Union Berlino sarà raccontata con la telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Beppe Bergomi (bordocampo Francesco Modugno e Massimo Ugolini) sui canali tv e streaming di Sky. Mediaset invece manda in campo Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Napoli-Union Berlino probabili formazioni

Politano, Raspadori e Kvaratskhelia: Rudy Garcia non ha grandi dubbi sul tridente da schierare nel match contro l'Union Berlino. Anguissa, Lobotka e Zielinski in mezzo al campo. La difesa del Napoli? Natan dovrebbe affiancare Rrahmani per proteggere la porta di Meret, mentre sulle fascie Di Lorenzo e Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.