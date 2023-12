Newcastle-Milan dove vederla tv-streaming: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video?

Newcastle-Milan dove vederla in tv e streaming? Milan si qualifica agli ottavi di Champions se...

Newcastle-Milan è partita da ultima spiaggia nel girone F di Champions League. Entrambe le squadre sono spalle al muro e sanno che la qualificazione agli ottavi è complicata e non dipende da loro.

I rossoneri devono vincere con il Newcastle e sperare che contemporaneamento il Borussia Dortmund batta il Psg nell'altro match: un pari tra le due squadre assicurerebbe primo posto ai tedeschi e qualificazione ai francesi (a patto però che i Magpies non vincano col Diavolo: a quel punto Il Paris Saint Germain dovrebbe vincere la sua partita).

Se il Milan riuscirà a battere il Newcastle però sarà quantomeno certo di andare in Europa League, mentreun pari o una sconfitta decreterebbero l'eliminazione dalle competizioni continentali per la squadra di Stefano Pioli. Il Diavolo recupera Rafael Leao, mentre in difesa dovrebbe essere confermato Theo Hernandez al centro visto l'emergenza assoluta: fuori Kalulu, Thiaw, Pellegrini, il 18enne Simic non è in lista Champions e Kjaer ancora non ha recuperato per il problema muscolare che lo tiene fuori dalla partita di Napoli.

Newcastle-Milan dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire i rossoneri in Champions League.

Newcastle-Milan dove vederla in tv

Newcastle-Milan in diretta tv su Canale mercoledì 13 dicembre alle 21? Niente da fare, l'ammiraglia Mediaset manderà in onda un'altra sfida di Champions League questo settimana.

La sfida di Champions League in programma al St. James’ Park non sarà trasmessa in diretta tv neanche sul satellite da Sky. Newcastle-Milan andrà in diretta tv e streaming esclusiva su Amazon Prime Video a partire dalle 21 di mercoledì 13 dicembre.

Newcastle-Milan telecronaca in tv e streaming

La telecronaca del match che vede il Milan sul campo del Newcastle in onda su Amazon Prime Video sarà di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Newcastle-Milan probabili formazioni

Il Milan recupera Rafael Leao, fermo per un problema muscolare dalla sfida di Lecce: Stefano Pioli potrà giocarsi la sfida contro il Newcastle con il tridente titolare Pulisic-Giroud-Leao. Continua l'emergenza in difesa, Theo Hernandez in mezzo al fianco di Tomori con Calabria e Florenzi ai lati.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Pioli.

