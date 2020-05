Paulo Dybala guarito dal coronavirus. Un giocatore positivo al Torino

Paulo Dybala guarito dal coronavirus: può uscire dall'isolamento

Paulo Dybala e' guarito dal Coronavirus, secondo quanto ha reso noto la Juventus. "Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore e' pertanto guarito e non piu' sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Dybala ha vissuto la quarantena insieme alla fidanzata Oriana, pure lei contagiata ma guarita prima.

Coronavirus, Dybala: "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!"

Il giocatore della Juventus ha pubblicato una foto su Instagram con le braccia aperte e lo sguardo verso il cielo per raccontare la felicità alla notizia di essere guarito dal coronavirus. "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!", ha scritto la Joya.

Dybala era risultato positivo al covid 19 il 21 marzo. Nelle scorse settimane anche Daniele Rugani e Matuidi avevano sconfitto il virus.

CORONAVIRUS: GIOCATORE POSITIVO AL TORINO

"Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al Covid-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato". Lo scrive il club granata in una nota.