Pensioni minime, notizia choc per i pensionati. Quota 100 ko e...

Pensioni minime, notizia choc per i pensionati. Riforma Pensioni News

PENSIONI MINIME IN STALLO FERME A 515 EURO AL MESE in una manovra dove sono state trovate risorse per il sistema sanitario, per il rilancio economico delle aree rurali del Paese. La denuncia è di Anp, l'Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani, che dà voce alla delusione di tanti ex-agricoltori con 515 euro a fine mese e che chiede di fare ordine sulle priorità per il 2021 pronte per nuovo confronto istituzionale. In cima alla lista, dunque, l'assegno al minimo percepito da oltre un milione e mezzo di anziani, in prevalenza ex-agricoltori, ancora costretti a vivere con la pensione più bassa d'Italia. Per Anp-Cia, si tratta di una grave ingiustizia già ampiamente esposta dall'Associazione, in numerosi incontri in tutto il Paese, a parlamentari e istituzioni tutte, proprio con l'intento di una risoluzione definitiva. Una pratica, dunque, che resta aperta e dovrà trovare risposte nei prossimi provvedimenti del Governo in relazione all'annunciato aggiornamento delle norme sulle azioni di contrasto alla povertà: il ''dopo quota 100'', la pensione contributiva di garanzia, la separazione tra previdenza e assistenza, il rilancio della previdenza complementare e la riduzione del carico fiscale sulle PENSIONI. Dunque, nei prossimi incontri in commissioni e nei tavoli preposti a delineare un nuovo intervento di riordino del sistema previdenziale e pensionistico, Anp-Cia non mancherà di sollecitare di nuovo, la stabilizzazione della quattordicesima e la modifica del sistema di indicizzazione, ma anche l'estensione dell'Ape sociale agli agricoltori, una tassazione in linea con quanto previsto nei Paesi europei e l'istituzione della pensione base per i giovani agricoltori.

Pensioni Quota 100: è finita. Svolta con Quota 102, ma... PENSIONI NEWS

Quota 100 Pensioni sta per chiudersi. Siamo entrati nel suo ultimo anno poi dal primo gennaio 2022 non esisterà più. il confronto sull riforma del sistema pensionistico entra nella fase calda perchè va evitato l’effetto scalone al termine di Quota 100 e il tempo inizia a stringere (non dimentichiamo che anche Ape Sociale e Opzione donna sono state prorogate per un solo anno e andranno anche loro in 'pensione' a fine 2021): in assenza di una riforma si tornerebbe alla legge Fornero (42 anni e 10 mesi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne oppure 67 anni per la pensione di vecchiaia per tutti). Ma questo verrà evitato. Le ultime indiscrezioni danno al rialzo le chances di quota 102 Pensioni. Cosa cambierebbe? Oggi è possibile uscire dal lavoro a 62 anni con 38 di contributi. La nuova forma di flessibilità porterebbe a tenere i 38 di contributi, ma con 64 anni obbligatori per usufruire del pensionamento anticipato. Inutile però dire che la formula rischia di penalizzare moltissimi lavoratori. Dunque potrebbe profilarsi uno scontro con i sindacati.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO E QUOTA 41 A RISCHIO. RIFORMA PENSIONI NEWS

Va ricordato che quando venne introdotta quota 100 per il triennio 2018/2021, il governo in carica in quel momento, Lega-M5S, pensava a una fase di passaggio verso l'introduzione di quota 41 per tutti: ossia tutti in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Ma il problema è legato alle coperture: attuarla sarebbe molto oneroso per lo Stato, figuriamoci ora che il mondo vive una crisi economica per la pandemia, e dunque al momento risulta improbabile che si riuscirà a farlo. Possibile che venga introdotta per i lavoratori 'fragili' (ma andrà poi capito chi entrerà nella platea e questo è un tema abbastanza complesso)