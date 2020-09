PENSIONI QUOTA 100 ADDIO: ecco la soluzione del governo. Riforma Pensioni News

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO. PENSIONAMENTO FLESSIBILE CON PENALIZZAZIONI? RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni sarà 'pensionata' al 31 dicembre 2021 poi addio. Il confronto tra Governo e sindacati guarda oltre, alla riforma della previdenza da impostare nei primi mesi del 2021. Una delle ipotesi porta a un meccanismo flessibile d'uscita dal lavoro a partire da 62, o 63, anni con almeno 36-37, anni di contribuzione. Attenzione però: chi andrebbe in pensione avrebbe una penalizzazione del trattamento di circa il 2,8-3% per ogni anno d'anticipo rispetto al limite dei 67 anni per il pensionamento di vecchiaia. I sindacati Cgil, Cisl e Uil spingono invece per Quota 41, con pensionamento garantito al raggiungimento del quarantunesimo anno di contribuzione: ma questa soluzione prevede costi importanti. Da quota 102 pensioni a quota 41, ecco le ipotesi sul tavolo per la riforma del sistema pensionistico.

PENSIONI QUOTA 100 SOSTITUITA DA QUOTA 102. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 Pensioni cerca un'erede: quale misura verrà presa per sostituire questa forma di pensionamento anticipato. Mentre i sindacati puntano su Quota 41 (vedi sotto), il governo pensa a Quota 102. L'idea è di mandare in pensione a 64 anni con 38 di contributi (contro 62+38 attuali). Una mossa che costerebbe "solo" 2,5 miliardi rispetto agli 8,8 miliardi che occorrono per mantere quota 100 nel 2020. Tra l'altro stando ai dati 2019 (in attesa di quelli definitivi del 2020), quota 100 pensioni aveva una previsione di 350mila lavoratori in uscita, ma in realtà solo 120mila hanno utilizzato realmente questa opportunità.

PENSIONI, QUOTA 41 PER QUOTA 100? QUOTA 41 CON TAGLI? RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 Pensioni resterà operativa ancora nel 2021 ma non verrà rifinanziata. In queste ore si scalda la trattativa tra governo e sindacati per la riforma pensioni e per evitare lo scalone che si andrebbe a creare il 1° gennaio 2022 quando finirà quota 100 ed entrerà in vigore il nuovo scatto di "anzianità" che permette di accedere alla pensione solo a chi abbia compiuto almeno 67 anni. Se il sistema di pensionamento anticipato voluto dalla Lega di Salvini quando era al governo con l'M5S ha i mesi contati, cosa ci sarà al suo posto? I sindacati puntano a chiedere quota 41: ossia tutti in pensione se si hanno 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Una misura sostenibile economicamente dallo Stato? In questo senso c'è l'ipotesi che per rendere sostenibile Quota 41 Pensioni venga previsto un taglio dell'assegno pensionistico di almeno 3% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni.

PENSIONI QUOTA 100, NIENTE PROROGA. Riforma Pensioni news

Quota 100 PENSIONI va verso la sua morte. Almeno in questa forma. Si è dato tante volte che la misura di pensionamento anticipato introdotta dal governo Lega-M5S e rimasta in vita con il governo giallorosso tra Pd e M5S e ora arriva la conferma. I pensionamenti anticipati (62 anni di età e 38 di contributi) stanno per finire. "Quota 100 pensioni non sarebbe stata prorogata scade a fine 2021 e non verra' prorogata", ha spiegato Antonio Misiani, viceministro dell'Economia e delle Finanze, intervistato da Enrica Agostini durante la mattinata conclusiva della Summer School della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e diretta Marco Meloni. Mentre "il reddito di cittadinanza va cambiato e reso molto piu' simile agli strumenti degli altri Paesi". Tornando a alla riforma pensioni ora bisogna capire cosa vorrà fare il governo: da quota 41 a quota 101 o quota 102 pensioni. Ein questi giorni era emersa l'ipotesi di una quota 100 diversa, ossia con assegni penalizzati che piace ad alcuni addetti ai lavori. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Pensioni Quota 100, Durigon contro lo smantellamento. Riforma Pensioni News

Quota 100 Pensioni "ha funzionato. Sono i numeri a parlare". Lo dice il deputato della Lega Claudio Durigon. La misura di pensionamento anticipato fu introdotta durante il governo del Carroccio con l'M5S. E ora il suo futuro è oggetto di discussione. Sul tavolo c'è il futuro della riforma pensioni. "Grazie a Quota 100 la disoccupazione giovanile e' diminuita dal 33 al 23% e abbiamo registrato 285.000 occupati in piu' rispetto all'anno precedente, nonostante la crescita zero del Paese. Trecentomila italiani sono andati in pensione garantendo cosi' un ricambio generazionale nel mondo del lavoro fondamentale per i giovani". Durigon spiega: "Se l'idea di questo governo e' smantellare Quota 100 e tornare alla Legge Fornero - prosegue - faremo di tutto per fermare questa ingiustizia che penalizza chi lavora da una vita e chi invece e' in cerca di un'occupazione. Ad esempio, l'idea trapelata di penalizzare l'assegno e' un'ingiustizia, proprio in questo momento dove per effetto del sistema contributivo i nuovi pensionati riceveranno un assegno meno pesante. Il futuro degli italiani non si svende per far piacere all'Europa o per rimettere toppe ai conti pubblici"

Pensioni Quota 100 con penalità: spunta la nuova ipotesi. Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni e riforma previdenziale: martedì riparte il confronto governo-sindacati. L'esecutivo sta pensando a proposte per evitare lo scalone e tornare alla flessibilità a fine 2021. Spunta l'ipotesi di penalizzazione del 2,8-3% per ogni anno di anticipo sul fronte quota 100. Nel dettaglio potrebbe essere introdotto un "meccanismo flessibile per consentire le uscite a partire da 62, o 63, anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, o forse anche 36, prevedendo una penalizzazione, con l’aggancio pieno al sistema contributivo puro, sotto forma di riduzione del trattamento del 2,8-3% per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia del pensionamento di vecchiaia (67 anni)". spiega Il Sole 24 Ore. Ape sociale e Opzione donna potrebbero essere prorogate.