Pensioni Quota 100 con penalità: spunta nuova ipotesi. Riforma pensioni news

Pensioni Quota 100 con penalità: spunta la nuova ipotesi. Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni e riforma previdenziale: martedì riparte il confronto governo-sindacati. L'esecutivo sta pensando a proposte per evitare lo scalone e tornare alla flessibilità a fine 2021. Spunta l'ipotesi di penalizzazione del 2,8-3% per ogni anno di anticipo sul fronte quota 100. Nel dettaglio potrebbe essere introdotto un "meccanismo flessibile per consentire le uscite a partire da 62, o 63, anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, o forse anche 36, prevedendo una penalizzazione, con l’aggancio pieno al sistema contributivo puro, sotto forma di riduzione del trattamento del 2,8-3% per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia del pensionamento di vecchiaia (67 anni)". spiega Il Sole 24 Ore. Ape sociale e Opzione donna potrebbero essere prorogate.

PENSIONI QUOTA 100 NEWS-RUMORS DELLE ULTIME SETTIMANE

PENSIONI QUOTA 100? NO QUOTA 41 SVOLTA (dei sindacati). Su scalone e flessibilità. Riforma Pensioni news

Quota 41 sì per il post Quota 100 pensioni. La Uil dà l'ok (anche se poi bisognerà capire come verrà calcolata visto che nei giorni scorsi è stata ipotizzata anche una quota 41 con penalizzazioni che difficilmente piacerà ai sindacati). Il dibattito sulla riforma pensioni torna a essere caldo e la convinzione di Domenico Proietti è che il sistema previdenziale abbia bisogno di flessibilita', per venire incontro alle esigenze dei lavoratori ma anche delle imprese nella fase di rilancio del sistema produttivo, dopo la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. Il sindacato si prepara in vista degli incontri con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, fissati per l'8 e il 16 settembre. Da quota 100 a quota 41, ape sociale, scalone e flessibilità, vediamo cosa ne pensa il segretario confederale della Uil. Partiamo dall'Ape sociale: "Il tavolo sulla previdenza - sottolinea Proietti all'Agi - servira' in primo luogo a definire il pacchetto di misure da inserire nella legge di bilancio, che dovrebbe contenere il prolungamento dell'Ape sociale, con la possibilita', come chiesto da Cgil, Cisl e Uil, di aumentare le categorie di lavoro gravoso. Tra gli interventi previsti anche la proroga di Opzione donna, agendo su alcuni aspetti in sospeso come part time verticale e fondo esattoriale". Scalone e quota 100: "Nell'incontro del 16 settembre si fara' una valutazione piu' generale su come evitare lo scalone al 2021. Quota 100 e' confermata fino alla scadenza dell'anno prossimo e serve garantire una flessibilita' piu' diffusa, differenziando tra settori e gravosita' del lavoro". Gli ultimi dati Inps - fa notare il segretario confederale Uil - dimostrano che hanno usufruito di Quota 100 un numero di persone decisamente inferiore alla platea potenziale. Secondo Proietti, "Quota 100 e' un ambo secco, che ha permesso a tanti di andare in pensione ma non ha risolto il problema della necessaria flessibilita'. La fase economica puo' avere bisogno di uno strumento di flessibilita' mirato non generalizzato, utile al rilancio del processo produttivo". Quota 41 "è una proposta contenuta nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil ed e' stata riproposta all'ultimo incontro con la ministra Catalfo: riteniamo che chi ha 41 anni di contribuzione debba andare in pensione a prescindere dall'eta'. La misura riguarda i lavoratori precoci e non ha un impatto economico rilevante ma comunque pensiamo che sia giusto rimettere un po' di equita' nel sistema previdenziale, dopo i tanti miliardi sottratti dalla legge Fornero. Non dimentichiamo che i conti sono in equilibrio, ed anche il presidente dell'Inps Tridico ha detto che la spesa previdenziale italiana e' in linea con quella dei paesi europei. Qualche equivoco ancora a volte si ripresenta solo perche' la spesa previdenziale non e' separata da quella assistenziale".

PENSIONI QUOTA 100 E' CROLLATA. E il cartellino rosso Ue... Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni verso il declino (si 'scalda' Quota 41 ma con penalizzazioni). La misura di pensionamento anticipato che poco piace all'Ue (a febbraio era arrivato un cartellino rosso da Bruxelles) ormai ha iniziato il countdown verso la fine. Se il governo nei giorni scorsi ha assicurato che andrà avanti fino alla fine (ossia al 31 dicembre 2021, poi niente rinnovi: vedi sotto), i numeri raccontano di un calo. I dati di giugno 2020 indicano, secondo l’Inps, che sono state presentate solo 47.810 domande meno di un terzo di quelle del 2019. La riduzione dell'assegno finale (In sintesi: più si lavora - e più alto è lo stipendio - e maggiore sarà l’assegno previdenziale) probabilmente ha influito su questo atteggiamento. Con questo trend potrebbe essere sovradimensionata la voce di 3 miliardi di nuovi trasferimenti dello Stato, quest’anno, per la sola copertura di Quota 100. Va però detto che potrebbe esserci un'inversione di tendenza verso fine anno in rapporto all'emergenza coronavirus. In calo anche le domande per Opzione Donna che prevede l’uscita a 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi (anch'essa comporta un taglio finale sulla pensione).

PENSIONI QUOTA 100, APE SOCIAL, OPZIONE DONNA E... Il governo ha deciso!

Quota 100 pensioni avanti (fino al 2021 quando scadrà il triennio di sperimentazione). Ape Social e Opzione Donna verranno prorogate: questa la posizione del governo. Nunzia Catalfo fa ripartire il confronto sulla riforma pensioni che si era interrotto con il lockdown. E l'M5S fa un plauso al ministro: "Ottima notizia". ''La ripresa del confronto sulla riforma delle PENSIONI, avviato a gennaio e poi interrotto a causa dell'emergenza Covid-19, è certamente un'ottima notizia, Segna un importante punto di snodo dell'azione dell'esecutivo e già prima della pandemia era stata inserita tra i principali punti dell'agenda politica del governo Conte bis per arrivare a un percorso condiviso di riforma del sistema pensionistico in Italia, più equo e capace di assicurare tutele alle nuove generazioni'', spiegano i senatori del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavoro di Palazzo Madama. ''Rassicurano le parole del ministro Catalfo su Quota 100, che resterà in vigore fino alla naturale scadenza del 2021 e sulla scelta di tracciare, attraverso lo strumento della legge delega, la revisione organica del sistema pensionistico. Bene anche la road map indicata dal Ministro, che ha fissato per l'8 settembre il termine per completare un pacchetto di misure urgenti, come la proroga dell'Ape Sociale, di Opzione Donna, la staffetta generazionale, i contratti di solidarietà espansiva, da inserire nella legge di Bilancio 2021; mentre il 16 settembre è previsto un nuovo incontro sulla riforma, che avrà come pilastri una maggiore equità e flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e una pensione di garanzia per i giovani''. ''Riteniamo, infine, più che opportuna la scelta di prevedere, nella prossima legge di Stabilità, la proroga delle commissioni sui lavori gravosi e per la separazione tra spesa previdenziale e assistenziale, che, a causa dell'emergenza sanitaria, non sono state ancora costituite, e soprattutto l'impegno, rimarcato anche oggi, di arrivare ad una legge quadro sulla non autosufficienza'', concludono i senatori del M5S.

PENSIONI QUOTA 100 CANCELLATA DALL'UE? Ipotesi impossibile. Riforma Pensioni news

Quota 100 pensioni avanti o addio? Nella settimana del Recovery Fund si è parlato di raccomandazioni di Bruxelles ai vari Paesi e in tema italiano è tornato d'attualità il discorso sul futuro di quota 100 e del pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 di contributi versati). Ma dall'Ue non è arrivata una richiesta esplicita in tema di pensioni o altro al nostro Paese. Quindi? Resta più che probabile che quota 100 potrà dunque andare avanti fino a tutto il 2021, ossia la sua scadenza naturale. Che poi questa forma di pensionamento anticipato venga rinnovata è un altro paio di maniche. Anzi la cosa al momento resta improbabile. A quel punto il governo abbandonerà quota 100 e studierà altre forme di anticipo pensionistico. Va sottolineata una cosa tornando all’Ue: Bruxelles suggerisce di tagliare l’assegno pensionistico a chi lascia il lavoro prima dei 67 anni. Cosa che difficilmente verrebbe accettata da sindacati e lavoratori. Piuttosto che intervenire sulle pensioni più alte che non corrispondono ai contributi realmente versati. Cosa ci sarà dopo quota 100 è tema di dibattito. Un'ipotesi è quota 102, un'altra simile è di fare una pensione anticipata a 64 anni. E poi.... Ecco le news di queste ultime settimane e il dibattito su quota 100 e il pensionamento anticipato.

QUOTA 100 PENSIONI, DURIGON: "SERVIRA' AI GIOVANI". RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 "ha mandato in pensione 300.000 persone. Ha restituito la libertà a quei lavoratori che la legge Fornero aveva messo in gabbia, imponendo, dalla sera alla mattina, da uno a cinque anni di lavoro in più. E una riforma di cui vado molto orgoglioso perché aiuta i giovani a trovare una collocazione", spiega Claudio Durigon in un'intervista a La Verità. "Il pensionamento anticipato ha consentito il tanto atteso ricambio generazionale, specialmente in alcuni settori, ricordo ad esempio le ultime assunzioni nelle scuola. Questi sono fatti".

Pensioni: ufficiale, raddoppiate con ok a Dl Rilancio. Ecco quali. Quota 100...

Approvata, con il sì finale del Senato al decreto Rilancio, l'istituzione di un fondo che consentirà di raddoppiare le pensioni di invalidità a 516 euro mensili.

Pensioni Quota 100 ha i mesi contati. "POI RIFORMA". Pensioni news

Quota 100 PENSIONI arriverà alla sua scadenza naturale. Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta: "Rimarra' fino al prossimo anno. Non la interrompiamo", ha assicurato a Radio Anch'io su Radio1 Rai. Ma è escluso che vada oltre il 31 dicembre 2021. "Quando finira' non la rinnoveremo", ha aggiunto". Dopo la fine di quota 100 "dovremo occuparci di riforma fiscale e previdenziale", le parole di Baretta che dunque conferma come sia pronto a ripartire il dibattito sulla riforma pensioni.

Pensioni Quota 100 'pensionata'. Il tempo stringe. Riforma Pensioni News

Quota 100 pensioni ha una data di scadenza che non cambia: 31 dicembre 2021. Meno di un anno e mezzo e questa forma di pensionamento anticipato sarà archiviata dopo il triennio previsto (venne varata con il governo Lega-M5S, con Matteo Salvini suo principale sponsor: "Tra le riforme di cui vado più orgoglioso"). I mesi di lockdown legati alla pandemia di coronavirus avevano paralizzato ogni discussione sulla riforma pensioni. Ora, qualcosa si muove. Il dibattito sta ripartendo.

PENSIONI QUOTA 100, GOVERNO: RIAVVIO CONFRONTO SU FLESSIBILITA'. RIFORMA PENSIONI NEWS

La Riforma Pensioni torna al centro del confronto tra governo e il sindacato. L'esecitivo ha tutta l'intenzione di riaprire i discorsi, interrotti dal Covid, sulla come riformare il sistema pensionistico. E' il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, dal palco del consiglio generale Uil che ha nominato Carmelo Barbagallo al vertice della categoria dei pensionati della confederazione, a aver annunciato nei giorni scorsi l'imminente ripresa dei colloqui con le parti sociali. "C'è la volontà di affrontare il tema della flessibilità in uscita che va ripreso assieme alla costituzione di quelle due Commissioni,una sui lavori gravosi, l'altra sulla separazione nell'Inps tra previdenza e assistenza. Ho già inviato un messaggio alla presidenza del Consiglio e in breve tempo potremo riprendere il filo del discorso", spiega. Sul tavolo i temi che prima dell'emergenza erano stati messi a fuoco: "Dare flessibilità in uscita ai lavoratori piu anziani; implementare la staffetta generazionale o usare gli strumenti della solidarietà espansiva . "Tutti temi che nei prossimi mesi voglio ampliare e approfondire", conclude.

PENSIONI QUOTA 100: QUOTA 41 IN POLE? RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni sino al 2021. E Poi? Si va dunque verso una nuova riforma delle pensioni. I sindacati chiedono una maggiore flessibilità di uscita dal lavoro intorno ai 62 anni: questo anche per andare aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus. Il governo ha bloccato i licenziamenti fino al 17 agosto 2020: possibile una proroga sino al termine dell'anno, ma la situazione economica andrà monitorata nelle prossime settimane. E qui torniamo al post Quota 100 pensioni. L'idea è che potrebbe essere sostituita da Quota 41. Ossia: tutti i lavoratori potranno andare anticipatamente in pensione con più di 41 anni di contributi senza il vincolo dell’età anagrafica. Ricordiamo che l'ipotesi di passare da quota 100 a quota 41 al termine del triennio girava già ai tempi del governo Lega-M5s. Ora torna in auge, anche se questa situazione penalizzerebbe chi ha lavorato in modo non continuo e farebbe fatica a raggiungere 41 anni di contributi.

PENSIONI QUOTA 100, LE ALTRE IPOTESI SUI PENSIONAMENTI ANTICIPATI

Il post Quota 100 PENSIONI: altre ipotesi? C'è chi ha parlato dell'introduzione della PENSIONE ANTICIPATA TOTALMENTE CONTRIBUTIVA. Improbabile. Misura che penalizzebbe quei lavoratori che hanno avuto dei lavori discontinui. Innalzare l'età pensionabile? Le parti sociali non sarebbero d'accordo. Un sistema pensionistico che si appoggi anche sui fondi pensioni, con agevolazioni a carico dello Stato? Tornando alla flessibilità, va ricordato infine l'intervento delle scorse settimane da parte del segretario confederale della Uil, Domenico Proietti nell’audizione presso la Commissione Lavoro del Senato. Secondo Proietti urge introdurre una flessibilità “intorno a 62 anni. Si tratta di un intervento che oltre a riallineare il sistema previdenziale italiano a quello che avviene in Europa, si configura come uno strumento importante per garantire una tutela alle persone che saranno espulse dal mercato del lavoro a causa delle conseguenze economiche del coronavirus”. Non solo. Proietti ritiene “necessario, nell’ambito dei molteplici interventi di sostegno ai redditi, prevedere una misura a favore delle pensioni in essere, estendendo il beneficio della quattordicesima a quelle fino a 1.500 euro mensili”.