Petagna positivo al coronavirus. I nuovi casi covid in serie A

Coronavirus, Petagna positivo al Covid

"Andrea Petagna e' risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positivita' del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negativita' del successivo tampone, si aggreghera' alla squadra". Con questo tweet il Napoli comunica la positivita' al Covid-19 dell'attaccante Andrea Petagna.

Coronavirus, Cagliari: 3 positivi al Covid

Tre giocatori del Cagliari positivi al Covid-19: Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Lo ha comunicato la societa' rossoblu'. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. In accordo con le autorita' sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, e' stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi. Il ritiro di Aritzo, d'accordo con il Comune della localita' barbaricina, e' stato rimandato alle prossime settimane.

Roma. Mirante positivo al Covid-19: "Sto bene, sono asintomatico"

Il portiere della Roma, Antonio Mirante, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso giocatore: “Sono purtroppo risultato positivo. Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni”.