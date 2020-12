Pirlo, disastro Juventus contro la Fiorentina. Il Maestro vs arbitro e...

Juventus-Fiorentina 0-3, Pirlo: "Entrati con l'atteggiamento sbagliato"

Juventus-Fiorentina 0-3, i bianconeri non potevano chiudere peggio il 2020. "Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato - ha commentato Andrea Pirlo a fine partita -, colpa nostra fin dai primi passaggi. Quando entri così male poi finisci male come oggi e vai incontro a brutte figure. Le partite prima di Natale capita di avere testa alle vacanze e non possiamo permettercelo".

Juventus-Fiorentina 0-3, arbitro La Penna sotto accusa

Serata no della Juve, ma anche per l'arbitro La Penna. Ok l'espulsione di Cuadrado al 17° (su segnalazione della Var, il colombiano era stato ammonito dal direttore di gara), però mancano il secondo giallo a Borja Valero al 50° (entrata in ritardo su Bentancur) e almeno un rigore su Bernardeschi (contatto con Dragowski sul 2-0 per i viola). Dubbi in precedenza su un intervento di Castrovilli su Ronaldo.

Juventus-Fiorentina, Pirlo sugli episodi arbitrali

"L'espulsione di Cuadrado era giustissima, ma c'erano degli episodi favorevoli a noi che non commento perché tutti hanno visto", spiega l'allenatore della Juventus.

Juventus, passo indietro con la Fiorentina dopo Parma

La sconfitta contro la Fiorentina è una doccia fredda dopo la bella vittoria per 4-0 a Parma. "Dopo venti minuti eravamo sotto di un gol e di un uomo, difficile giudicare tatticamente la sfida. Siamo stati bravi a restare in partita e se sotto di un gol ci danno il rigore che c'era e la pareggi, la partita cambia. Al resto hanno pensato gli episodi", spiega Pirlo.

Una brutta Juventus. "Le indicazioni le ho date, però poi in campo vanno i giocatori. Abbiamo regalato un gol e un uomo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non è bastato. Ora pensiamo a staccare un attimo, poi dobbiamo andare avanti nel nostro cammino e portare avanti il nostro progetto. Non sono preoccupato, a parte i primi minuti anche questa sera abbiamo reagito seppure in 10 soffrendo poco fino all'ultimo quarto d'ora. Gli episodi non ci sono girati a favore questa sera. Noi ci sentiamo forti, ma le milanesi ora sono avanti e hanno qualcosa in più. Al momento sono loro le favorite, noi siamo dietro e cercheremo di recuperare".

Juventus, Bonucci in serata no

Male Bonucci. "Serata storta per lui, capita a tutti. Lui è il nostro capitano e abbiamo fiducia in lui. De Ligt sembra affaticato, valuteremo bene l'infortunio".

Pirlo su Juventus-Napoli

La Juventus si è vista togliere il 3-0 contro il Napoli (che ha recuperato anche il punto di penalizzazione). La partita si dovrà giocare (probabilmente il 13 gennaio): "Noi non abbiamo alcun problema a rigiocare la partita. Spiace per le altre squadre che sono partite e hanno giocato senza giocatori colpiti dal Covid. La sentenza non mi sembra corretta nei confronti delle altre squadre, tutto qua".