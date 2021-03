Prandelli si dimette: la Fiorentina al suo posto chiama...

Fiorentina, Cesare Prandelli si è dimesso. Torna Iachini

Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. Il tecnico di Orzinuovi saluta Firenze con 21 punti conquistati in 21 giornate di campionato (5 vittorie) e lascia la squadra sopra alla quota salvezza (è quattordicesima assieme a Spezia-Benevento con 29 punti, il Torino quart'ultimo ne ha 23) a due giorni dalla sconfitta subita in rimonta contro il Milan (2-3).

Per la sostituzione di Cesare Prandelli sarebbe pronto Beppe Iachini, che era stato esonerato il 9 novembre 2020 e ancora sotto contratto con la società viola (così come Vincenzo Montella).

"Sono consapevole di aver fatto di tutto per il bene della Fiorentina, non mi rimprovero nulla. L’anno scorso la squadra è stata condizionata in modo pesante dal Covid e abbiamo fatto una media da Europa. Sono contento del rapporto che ho creato con Presidente e calciatori a cui resto legato. Se Commisso richiamasse? Con il Presidente ho mantenuto un ottimo rapporto. Ma non ci penso: tifo per Prandelli e tutta la Fiorentina affinché possa fare bene. Auguro ai viola le migliori fortune", aveva detto Beppe Iachini un paio di settimane fa in un'intervista a Tuttomercatoweb.