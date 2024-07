Parigi 2024, una pugile transgender contro l'italiana Carini: è bufera. Salvini: "Schiaffo alla credibilità delle Olimpiadi"

Pugile transgender algerina Khelif contro l'azzurra Carini a Parigi 2024. Salvini: "Schiaffo alla credibilità delle Olimpiadi"

Alle Olimpiadi di Parigi nella boxe femminile Angela Carini salirà il primo agosto sul ring per combattere il match degli ottavi di finale contro Imane Khelif nei pesi welter. Quest'ultima era stata esclusa dai Mondiali di pugilato - così come Lin Yu-ting - perchè non aveva superato il 'gender test'. E' stata invece ammessa ai Giochi francesi, così come la collega taiwanese. Entrambe tra l'altro avevano combattuto anche nell'edizione di Tokyo 2020. Lin ha vinto la medaglia di bronzo iridato nel 2023 ma poi è stata squalificata, Khelif venne fermata per livelli troppo alti di testosterone all'evento di Nuova Delhi.

Il portavoce del Cio, Mark Adams, ha spiegato che non avrebbe commentato casi individuali e si è limitato ad affermare che ogni atleta iscritta alle competizioni femminili rispetta i requisiti richiesti. L'approccio del Cio è differente rispetto a quello che caratterizza i Mondiali di pugilato, che si svolgono sotto l'egida dell'International Boxing Association, che non è riconosciuta dal Cio.

Matteo Salvini però non è d'accordo con la decisione presa dal Comitato Olimpico Internazionale. "Pugile trans dell'Algeria, bandito dai mondiali di boxe, può partecipare alle Olimpiadi e affronterà la nostra Angela Carini", ha scritto il vicepremier e leader sui social. "Un’atleta messicana che l’aveva affrontata ha dichiarato “i suoi colpi mi hanno fatto molto male, non credo di essermi mai sentita così nei miei 13 anni da pugile, nemmeno combattendo contro sparring partner uomini”.

Salvini attacca: "Uno schiaffo all’etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi. Basta con le follie dell’ideologia “woke”!"