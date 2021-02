Ribery al Monza con Balotelli e Boateng: il Condor Galliani vola sempre alto

Ribery-Monza, l'attaccante della Fiorentina libero a giugno libero a parametro zero

Franck Ribery al Monza. Il club brianzolo studia un altro colpo mediatico di livello in vista della prossima stagione che Adriano Galliani e Silvio Berlusconi sperano essere in serie A. Dopo Boateng e Balotelli potrebbe dunque arrivare l'esterno d'attacco francese che sarà in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno. Sarebbe dunque un colpo a parametro zero e, secondo France Football, Galliani ha già contattato l'ex fuoriclasse del Bayern Monaco in vista di una possibile storica promozione nella massima serie.

Ribery con Boateng a Monza: Galliani ci prova

Addirittura, secondo quanto rivela il magazine transalpino, l'ad del Monza, tramite un intermediario, avrebbe fatto anche un tentativo a gennaio, ma i tempi non erano maturi (ed è stato preso Marco D'Alessandro). L'amicizia tra Ribery e Kevin Prince Boateng potrebbe essere una ulteriore chiave per convincere il francese. L'ex Milan tra l'altro ha la maglia numero 7 e probabilmente sarebbe ben felice di cedergliela se la 38enne punta della Fiorentina deciderà di trasferirsi a Monza.