Salisburgo-Inter tv, dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? News

Inter all'esame Salisburgo. Anzi Salisburgo all'esame Inter. Perchè di questi tempi la squadra di Simone Inzaghi dà lezione di calcio a chiunque. Vola in campionato dove è capolista (solo la Juventus di Allegri tiene il passo, qui i segreti di mago Max) ed è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Basta una vittoria per chiudere i conti e assicurarsi il passaggio del turno.

Poi la seconda pratica da sistemare in casa Inter sarà vincere un girone in cui la Real Sociedad non ha sbagliato nulla ed è prima a parti punti con Lautaro e compagni (7 per entrambe, confronto diretto però a San Siro nell'ultima giornata dopo l'1-1 strappato dai nerazzurri in extremis all'andata), gli austriaci a 3 e ultimo il Benfica a quota zero.

Inter-Salisburgo tv e streaming: dove vederla? Guida veloce per seguire la squadra di Simone Inzaghi nella sfida di Champions League.

Salisburgo-Inter tv e streaming

Salisburgo-Inter in diretta tv, ma non free. La partita dei nerazzurri in programma mercoledì 8 novembre 2023 alle 21 non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (qui il match che verrà proposto questa settimana dalla rete ammiraglia di Mediaset). Non solo. la sfida dell'Inter sul campo del Salisburgo non andrà in onda neanche in pay tv: non è prevista la diretta sui canali Sky Sport. Nulla neanche sul fronte dello streaming di SkyGo, Now o Mediaset Infinity+.

Salisburgo-Inter, tv e streaming dove vederla

Salisburgo-Inter in tv (smart tv) e streaming infatti andrà in onda in diretta esclusiva su Amazon Prime Video a partire dalle 21 di mercoledì 8 novembre (con ovviamente il pre-partita per chi vuole collegarsi prima e vivere i momenti di vigilia del match di Champions League).

Salisburgo-Inter tv e streaming, telecronisti

Salisburgo-Inter su Aamzon Prime video sarà raccontata dalla telecronaca di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. L'highlights show con i gol di tutti i match inizierà alle 23:15 con Marco Cattaneo, Massimo Oddo e Cristiana Girelli.

Salisburgo-Inter formazioni (probabili)

L'Inter ha perso Pavard per l'infortunio subito sabato nella vittoria contro l'Atalanta a Bergamo (lussazione della rotula del ginocchio sinistro) che lo terrà fuori alcune settimane: al posto dell'ex Bayern Monaco giocherà Darmian al fianco di Bastoni e Acerbi. Frattesi favorito su Mkhitaryan e Carlos Augusto su Dimarco. davanti ovviamente la coppia magica dell'Inter. Thuram-Lautaro Martinez.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi