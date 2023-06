Sara Croce, vestitino e trasparenze: tifosi del Milan sognano. E che bikini!

Sara Croce scalda l'estate: bikini da sogno per l'ex Bonas di Avanti un altro

"Summer feelings" scrive Sara Croce sui social a corredo di una foto che mette in risalto la sua bellezza e il fascino che bucano lo schermo. Un bikini rosa con vestitino trasparente che sulla modella pavese è da applausi.

Grande tifosa del Milan ("Merito di mio padre e di mio fratello. Sapevo tutto della squadra con Kakà e Seedorf. Anche i cori da stadio", ha raccontato in passato) e sportiva (tanta palestra e allenamenti quotidiani per lei), la 25enne nata a Garlasco, ex Madre Natura di Ciao Darwin e indimenticabile Bonas di Avanti un altro oggi è una stella sui social (influencer con oltre un milione di followers) e protagonista di diverse pubblicità.

Dopo l’addio al programma di Paolo Bonolis su Canale 5 e la laurea conseguita in autunno, ha dato una svolta alla sua carriera di modella andando per un periodo negli Stati Uniti.

