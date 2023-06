Scudetto Napoli, dopo Raffaella Fico, ecco Caterina Balivo. Lo ha fatto davvero! Guardate

Scudetto Napoli, Caterina Balivo prepara la pizza in Piazza. Fioretto mantenuto

Le promesse per lo scudetto del Napoli? Tutte mantenute. Se Raffaella Fico ha festeggiato il tricolore facendosi un bagno con un costumino succinto dai colori della sua squadra del cuore (qui le foto e tutti i fioretti vip), mancava ancora all'appello Caterina Balivo.

La conduttrice tv (che quest'anno ha fatto giocare gli spettatori di La7 con Lingo prima del Tg di Mentana) nelle scorse ore sul lungomare di Napoli in via Partenope, davanti a Sorbillo, ha preparato la pizza in piazza, tenendo fede alla sua scommessa sulla vittoria del Napoli. Promessa mantenuta!

Scudetto Napoli, Caterina Balivo pizza in piazza. Video





