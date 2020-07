Serie A, dai campi all'alcool. La figlia di O'Neill: "Papà rischia di morire"

Fabian O’Neill rischia di morire per colpa dell'alcool. Così ha detto sua figlia Martina al Paìs, che ha dato l'allarme riguardo a suo papà - ex calciatore di Perugia, Cagliari e Juventus -, ricoverato per una cirrosi epatica acuta d’urgenza venerdì scorso in una clinica di Montevideo con "il quadro clinico che è molto serio e il fegato ormai compromesso dall’abuso di alcool”. Tutto è più complicato da una seria infezione alle vie urinarie, nonostante l'ex calciatore abbia reagito per il momento bene alle cure. Tanti ex colleghi tra cui Zidane, suo grande amico sin dai tempi della Juventus, sono disposti ad aiutarlo sostenendo i costi della riabilitazione. “Ha bisogno di un trapianto”, ha rivelato la figlia dell’uruguaiano al quotidiano, “ma se non smette subito di bere non ce la farà”. Nel 2016, O'Neill fu costretto a sottoporsi a un intervento alla cistifellea in seguito al quale gli fu caldamente consigliato di dire addio all’alcol. Ma l’astinenza durò appena un mese e O’Neill ricadde nel tunnel.