Serie A, ecco il calendario 2023/ 2024: il Napoli debutta a Frosinone

Calendario Serie A 2023/ 2024

Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023-2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn.

Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell'Udinese. La Lazio gioca la prima in casa del Lecce.

La prima giornata della serie A Tim 2023/24

Bologna-Milan, Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari e Udinese-Juventus.

Alla 4a giornata Inter-Milan e Juve-Lazio

Il derby della Madonnina cade alla quarta giornata di campionato, che si disputa il 17 settembre. Ma, oltre a Inter-Milan, il turno prevede il match clou Juventus-Lazio. In programma anche Cagliari-Udinese, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Sassuolo, Genoa-Napoli, Verona-Bologna, Monza-Lecce, Roma-Empoli e Salernitana-Torino.

Alla 7a Atalanta-Juventus e Milan-Lazio

Atalanta-Juve e Milan-Lazio sono i due big match della settima giornata della prossima serie A. Il Napoli e' in trasferta a Lecce e l'Inter a Salerno mentre la Roma ospita il Frosinone. (AGI)Bas 051303 LUG 23 NNNN

GUARDA IL VIDEO DELL'ELABORAZIONE DEL CALENDARIO DI SERIE A