Sport

Domenica, 16 febbraio 2020 - 18:23:00 Serie A femminile, Juve scatenata: 5-1 all'Inter, non basta Regina Baresi Il risultato però è eccessivamente penalizzante per la squadra nerazzurra, in partita fino a 12 minuti dal termine

di Lorenzo Zacchetti La Juventus batte l'Inter per 5-1 e consolida il proprio primato in testa alla classifica della Serie A femminile. Il risultato è però eccessivamente penalizzante per le nerazzurre di Attilio Sorbi, che per tutto il primo tempo hanno tenuto testa alle campionesse d'Italia in carica. Solo il gol di Barbara Bonansea a due minuti dall'intervallo ha sbloccato il risultato. Nel secondo tempo, la Juve ha raddoppiato con Cernoia, ma Sorbi ha azzeccato la mossa giusta inserendo Regina Baresi al posto di Yoreli Rincon, al debutto da titolare. La capitana nerazzurra dopo soli 4 minuti ha riaperto la partita superando Giuliani di testa, ma negli ultimi 12 minuti di gioco le bianconere si sono letteralmente scatenate. Protagonista assoluta Cristiana Girelli, che con due reti (la prima su rigore) arriva a quota 15 in campionato, consolidando il proprio primato nella classifica delle cannoniere. Tra le due prodezze dell'attaccante della nazionale, va in gol anche la svedese Sembrant, con un preciso colpo di testa. La Juve mantiene così sei punti di vantaggio sulle inseguitrici Fiorentina e Milan, che hanno battuto rispettivamente Sassuolo (2-1) e Tavagnacco (0-4), mentre l'Inter si deve accontentare dei complimenti ricevuti da Rita Guarino, allenatrice della Juventus, rimanendo bloccata esattamente a quota 18. A ben 23 punti di distacco dalla capolista e a +10 dalla zona retrocessione. soccergirlsmagazine@gmail.com