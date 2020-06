Serie A match in chiaro: intesa Spadafora-Sky. E Rai-Mediaset...

SERIE A IN CHIARO UNO O DUE MATCH: INTESA SKY-SPADAFORA

Un paio di match di serie A potrebbero essere trasmessi in tv in chiaro. Tra il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora e Sky c'è stata un'intesa di massima dopo l'incontro con l’amministratore delegato della pay tv Maximo Ibarra. Una partita si vedrà di sicuro, secondo Repubblica, in occasione della prima giornata (o meglio la giornata dei recuperi), il 20 giugno. La sfida indiziata della diretta su TV8 è Atalanta-Sassuolo, match che ha un significato particolare: il calcio che riparte a Bergamo dopo la tragedia covid. Poi forse verrà trasmesso un secondo match, da capire se nello stesso turno (Inter-Sampdoria domenica 21?) o in quello successivo. Più complicato il fronte sulla diretta gol in tv visto che il calendario spalmato su due-tre orari per sei giorni su sette non aiuta.

SERIE A, HIGHLIGHTS SU RAI-MEDIASET

Rai e Mediaset potrebbero accettare la partita (o le partite) in chiaro sull'emittente concorrente avendo loro la facoltà di trasmettere subito gol e highlights di alcuni match a ridosso del triplice fischio finale.

SERIE A, SKY E LE PARTITE IN CHIARO: RICHIESTA DA MANDARE ALLA LEGA CALCIO

Resta un nodo da sciogliere. La richiesta formale per la trasmissione del match dei due match di serie A in chiaro dovrà arrivare alla Lega di Serie A, titolare dei diritti (mai assegnati) per la trasmissione in chiaro, che fin qui non è stata coinvolta. E in queste settimane, come noto, tra la confindustria del pallone e la pay tv è in corso una battaglia per il pagamento dell'ultima tranche dei diritti del 2019/20. Possibile che un accordo sui diritti in chiaro aiuti a stemperare le posizioni anche sull'altro tema.