Serie A, ripresa con stadi parzialmente pieni? I vertici ci pensano

La Serie A a porte aperte? È ancora presto per parlarne, ma nella prossima assemblea di Lega o nel Consiglio Federale dell’8 giugno se ne riparlerà. Il protocollo che attualmente regola il periodo delle competizioni dispone ingressi contingentati e riservati solo ed esclusivamente (e sempre nel minor numero possibile) agli addetti ai lavori. Ma in futuro potrà essere aggiornato con norme meno stringenti. "Il principio che anima il punto di vista delle società è: se il governo concederà di accomodarsi al cinema o in teatro, a maggior ragione potrà essere più permissivo riguardo la possibilità di assistere a un evento sportivo all’aria aperta", scrive La Gazzetta dello Sport. Ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale e di quelle che saranno le normative generali date al paese. L’a.d. del Sassuolo Carnevali è il primo a riprendere la questione e a Radio Rai conferma: ”I tifosi sono la parte più importante per una società di calcio, giocare senza ci dispiace ma in questo momento siamo costretti. Penso però che sia un problema che dobbiamo affrontare velocemente, ragionare su una parziale riapertura degli stadi rispettando le regole del distanziamento. Dobbiamo pensarci, non possiamo sempre arrivare in ritardo: serve programmazione, managerialità e buon senso, ma non la paura”.

Si ufficializzano gli orari

Intanto la Lega ufficializzerà il nuovo calendario della Serie A. In totale si disputeranno 6 turni infrasettimanali e 6 nel week-end. In mezzo alla settimana si giocheranno 2 gare il martedì (una alle 19,30 e una alle 21,45), sei partite il mercoledì (due gare alle 19,30 e 4 alle 21,45) e due il giovedì (una alle 19,30 e una alle 21,45). Il fine settimana invece si alternerà una partita il venerdì con una il lunedì, rigorosamente di sera. Il sabato le solite tre gare (una alle 17,15, una alle 19,30 e una alle 21,45) la domenica sei match (uno alle 17.15, quattro alle 19,30 e uno alle 21,45). Previsto un numero ridotto di partite da giocare alle 17.15. Dovrebbero essere appena 10 match su 124, sempre nel fine settimana (sabato e domenica) e mai al Sud (dunque a Napoli e a Lecce), per far sì che ogni club giochi al massimo due gare su dodici nell'orario pomeridiano. Oltre la metà delle gare quindi verrà programmata alle 21.45. e una cinquantina alle 19.30.