Sinner-Elodie, star dei Super Tennis Awards. Jannik: "Ora tutti al lavoro"

Jannik Sinner, vacanze (brevi) del tennista italiano prima dell'Australian Open

Jannik Sinner si è decisamente meritato un po' di relax. Pochi giorni in realtà, a cavallo tra una stagione finita in modo trionfale (guidando l'Ital-Davis al trionfo) e un'altra che sta già per iniziare (a gennaio si parte per l'Australia, dove tornerà in campo anche Rafa Nadal dopo un anno di stop per infortunio) con la sfida a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e ai top mondiali già lanciata.

In palio? Il primo posto nel ranking Atp (che appartiene a Nole), ma soprattutto le vittorie che fanno la storia di un tennista: gli Slam in primis (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open), oltre ovviamente ai Master 1000 (Sinner quest'anno ha vinto in Canada il primo in carriera) e una Coppa Davis da difendere dopo il trionfo di Malaga (battendo Serbia in semifinale e Australia in finale).

Jannik Sinner, da San Siro (con Maria Braccini) per il suo Milan alle Alpi austriache

Ma ci sarà tempo per raccontare le gesta in campo di Jannik Sinner, che tra l'altro nei prossimi giorni volerà ad allenarsi ad Alicante con Luca Nardi (20enne talento del tennis azzurro e reduce dalle Atp Next Gen di Jedda insieme a Flavio Cobolli).

Intanto le cronache raccontano delle sue vacanze: prima l'apparizione a San Siro (con la bellissima Maria Braccini) per seguire il suo Milan nella serata da incubo di Champions League col Borussia Dortmund (e qualificazione agli ottavi compromessa), poi qualche giorno in famiglia e con gli amici tra le sue montagne in val Pusteria, sulle piste di San Candido per rilassarsi (lui che in gioventù era fortissimo con gli sci e forse avrebbe anche potuto tentare la carriera rivaleggiando magari oggi con i vari Odermat, Kilde o Kristoffersen...).

Sinner e Elodie, star show del tennis italiano

Intanto Jannik Sinner è stato il protagonista del Galà della Federtennis di Milano (al Superstudio), insieme a un'altra stella: Elodie. La cantante romana infatti è stata l’ospite musicale delll'evento. Chi meglio dell'artista record di questo 2023 - tra dischi di platino, sold out nei concerti e David Di Donatello vinti - nella serata che ha celebrato le vittorie del tennis italiano e in primis del suo profeta Jannik Sinner?

Jannik è già pronto a partire per Alicante dove lo aspettano 3 settimane di preparazione in vista dell’Australia: “Non c’è tanto tempo per riposare, ma alla fine quella del lavoro è la parte che amo di più”.

"È stato un anno bello con tanti momenti nuovi - ha spiegato Jannik Sinner a Sky - Ho giocato sui campi più importanti con tanto pubblico. Spero di vivere un altro anno con tante emozioni. Nel 2024 voglio confermarmi con una stagione da numero 4. Proverò a ripartire con una mentalità positiva, poi la stagione sarà lunga". Sinner ha parlato anche della Coppa Davis, vinta 47 anni dopo la prima volta: "Non ci siamo resi conto dell'importanza di quello che abbiamo fatto - ammette - Il movimento italiano nel tennis sta andando nella direzione giusta ed è la cosa più importante".

Sinner: "Berrettini? Sul trofeo della Coppa Davis è come se ci fosse anche il suo nome"

Oltre a Jannik Sinner anche Matteo Berrettini, arrivato con la compagna Melissa Satta è salito sul palco accanto all’Insalatiera della Coppa Davis: “Matteo l’ha vinta con noi – ha detto Sinner - purtroppo sul trofeo non c’è il suo nome ma è come se ci fosse e vogliamo riprovarci insieme a lui”. Il tennista romano guarda con fiducia al nuovo anno: “Al 2024 chiedo di provare ancora le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis. Mi era mancato. Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente. Riparto dall’Australia con tanta voglia ma so che con il mio ranking non sarà facile”.

Jannik Sinner e la suggestione sul Festival di Sanremo

A proposito di musica: il campione azzurro - numero 4 del ranking Atp - sarà protagonista sul palco del Festival di Sanremo (come a suo tempo accadde a Matteo Berrettini)? "Mi piacerebbe molto avere Sinner" aveva detto Fiorello nei giorni scorsi parlando del sogno di ospitarlo a Viva Rai2. Aggiungendo poi un sibillino... "Mi piacerebbe tantissimo, almeno che non mi anticipi Amadeus".

Da lì sono partiti i sogni dei tifosi. Ma, al momento, sembra più una suggestione che altro: Sinner dopo l'Australian Open tornerà in Europa e dovrebbe prepararsi per gli Atp di Marsiglia e Rotterdam che si giocheranno a inizio febbraio rispettivamente la settimana del 5 e quella del 12 (il Festival sarà tra il 6 e il 10).

In particolare il torneo olandese (un Master 500) è una scadenza importante (dal punto di vista dei punti Atp) nel calendario di Jannik visto che nel 2023 è arrivato in finale, persa contro Daniil Medvedev (poi si sarebbe 'vendicato' ben tre volte questo autunno nelle finali di Pechino-Vienna e in semifinale alle Atp Finals di Torino)