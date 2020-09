Sky Tg24, al via la nuova edizione de 'L'intervista di Maria Latella'

L’INTERVISTA DI MARIA LATELLA, OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA VITO CRIMI

Un dialogo faccia a faccia sul presente e sul futuro ma anche sulla loro storia professionale e umana con grandi personalità dell’attualità. “L’Intervista di Maria Latella” torna su Sky TG24 con un nuovo format in onda, da mercoledì 30 settembre alle 14.30, ogni ultimo mercoledì del mese. Un ciclo di interviste di Maria Latella a donne e uomini protagonisti dell’attualità e voci autorevoli che alimentano il dibattito pubblico, che analizzeranno i fatti più significativi a livello nazionale e internazionale, racconteranno la loro visione della realtà e del futuro, ma mostreranno anche un lato umano e personale della loro vita e carriera. L’ospite della prima puntata sarà il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

MARIA LATELLA SARÀ ANCHE OPINIONISTA DA PARIGI PER SKY TG24 MONDO

Ogni settimana Maria Latella sarà anche opinionista da Parigi per Sky TG24 Mondo, l’approfondimento quotidiano sui fatti più importanti da tutto il pianeta, per raccontare e analizzare, direttamente dalla capitale francese, quello che accade oltralpe.

Editorialista del Messaggero, giornalista televisiva, conduttrice delle trasmissioni “Il caffè della domenica” e “Nessuna è perfetta” su Radio24, e chiamata come fellow visitor dall’Università di Chicago per tenere una serie di seminari sulla politica internazionale, Maria Latella è stata una prestigiosa firma del Corriere della Sera, direttrice del settimanale A e autrice di libri tra cui “Tendenza Veronica”, la fortunata biografia di Veronica Lario, “Il potere delle donne” e “Fatti privati e pubbliche tribù. Storie di vita e giornalismo dagli anni sessanta a oggi”.

Il tradizionale faccia e faccia politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 continuerà con “L’Ospite”, un nuovo programma condotto da Massimo Leoni, che ogni sabato alle 14.30 intervisterà i volti noti della politica per approfondire le dinamiche e i retroscena, per raccontare agli spettatori i fatti della settimana e per chiedere risposte concrete e chiare ai protagonisti del dibattito pubblico.