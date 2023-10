Sofia Goggia, sciatrice italiana sexy con il total pink Armani. Foto

Sofia Goggia, sciatrice italiana sexy con il total pink Armani

"Onorata, emozionata e particolarmente orgogliosa di essere la nuova Ambassador di Emporio Armani fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026", l'annuncio social è firmato da Sofia Goggia. La fuoriclasse dello sci mondiale svela la partnership con il brand Armani e pubblica un paio di foto a corredo.

La pluri-vincitrice della Coppa del Mondo di Discesa è stupenda con il look in rosa e i fans approvano. "Sei uno spettacolo in tutti i sensi..", si legge tra i commenti. "Bella e brava... Grande Sofia", aggiunge un fans della Goggia.

Ed è pioggia di like e cuoricini per lei che, in queste ore è protagonista sul palco del Teatro Sociale di Trento per il Festival dello Sport.

Ma tra poche settimane si tufferà nella nuova stagione sportiva: assalto alla quinta Coppa del Mondo di sci, con un pensierino per la Sfera di Cristillo generale. Le avversarie, a partire da Mikaela Shiffrin, Petro Vlhova e Federica Brignone sono avvisate.

