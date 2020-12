Sorteggi Champions: Juventus-Atletico Madrid e Real Madrid probabile con Atalanta-Lazio. Che rischi

Champions League sorteggi ottavi: Juventus, Atalanta e Lazio aspettano l'urna

Juventus, Atalanta e Lazio si preparano ai sorteggi di Champions League in programma lunedì 14 dicembre a mezzogiorno. I bianconeri hanno vinto il girone grazie alla vittoria per 3-0 contro il Barcellona nell'ultima giornata e saranno testa di serie. Dea e Aquilotti invece sono in seconda fascia.

Sorteggi Juventus ottavi Champions League: attenti all'Atletico Madrid

La Juventus di Pirlo non può affrontare le altre due squadre italiane, né il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Dunque sono 5 le possibili avversarie. La più pericolosa è l'Atletico Madrid di Simeone (colchoneros che vennero eliminati da Cristiano Ronaldo e compagni proprio due anni fa agli ottavi con un 3-0 a Torino che ribaltò il 2-0 dell'andata). Le altre squadra nell'urna della Juve sono Porto, Borussia Monchengladbach, Siviglia e RB Lipsia.

Sorteggi Champions League: Atalanta e Lazio, allarme Real Madrid

Atalanta e Lazio non possono incrociarsi tra di loro né con la Juventus. La squadra di Gasperini ovviamente neppure contro il Liverpool e quella di Simone Inzaghi evita una nuova sfida con il Borussia Dortmund. Il loro sorteggio è molto pericoloso. Bayern Monaco, PSG, Manchester City, Real Madrid, Porto e Borussia Monchengladbach per entrambe. Più il Liverpool per la Lazio e il Borussia Dortmund per l'Atalanta.

Non solo. Sono alte le possibilità che esca il Real Madrid. I blancos infatti non possono affrontare le tre squadre spagnole (Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia) e il Borussia Monchengladbach. Dunque l'urna per la squadra di Zidane vede come rivali solo Atalanta, Lazio, Porto e RB Lipsia.

CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATE COME PRIME

Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG

CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATE COME SECONDE

Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Atalanta, Siviglia, Lazio, Barcellona, RB Lipsia