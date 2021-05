Super League, Espn: Juve, Real, Milan e Barca rischiano 2 anni fuori da coppe

Messi e Cristiano Ronaldo, amici e rivali: non si sfideranno in Superlega e, anzi, potrebbero entrambi cambiare squadra

Sono rimaste solo 4 squadre "ribelli" a far parte della tanto criticata Super League: Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona. Questo loro mancato abbandono del progetto, riferisce ESPN, potrebbe costargli un'esclusione di due anni dalla Champions League e dall'Europa League. Molto chiare le parole di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, sul tema: "Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa".

Negli ultimi giorni l'organo di governo del calcio europeo ha trattato con tutti i club che avrebbero dovuto prendere parte al progetto del calcio "per ricchi" e gli ha inflitto una sanzione pecuniaria minore; ha infatti trovato un'intesa con: Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Anche l'accordo con l'Inter non dovrebbe tardare ad arrivare.