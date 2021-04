Superlega, apertura al Napoli. Roma contraria. Chelsea pensa al ritiro

Superlega, apertura a Roma e Napoli? De Laurentiis smentisce. Club giallorosso: "Fortemente contrari"

Juventus, Milan e Inter club fondatori della Superlega, ma l'Italia potrebbe aggiungere altre squadre nell'Nba del calcio. Si è parlato di un invito arrivato al Napoli per aggiungersi alle squadre che parteciperebbero al torneo. Addirittura secondo il Corriere dello Sport JP Morgan, banca finanziatrice della Super League, avrebbe contattato e invitato il club azzurro ad unirsi alla nuova competizione. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis però raffredda le voci: "JP...chi? La scorsa notte dormivo", ha scritto su Twitter. "Se il Napoli fosse invitato alla SuperLega? Andrebbero valutati diversi aspetti: l'invito per un anno non determina permanenza fissa all`interno della competizione. Parlo a titolo personale. Il carattere non meritocratico della competizione dovrebbe far valutare il rapporto costi/benefici. Le sanzioni Fifa, Uefa e Figc potrebbero essere molto dure. Ovviamente immagino che possano essere impugnate", ha invece spiegato l`avvocato Enrico Lubrano, legale del Napoli al Collegio di Garanzia del CONI, a Radio kiss Kiss Napoli.

E Florentino Perez nel corso dell'intervista a El Chiringuito aveva spiegato: "Nella Super League ognuno avrebbe la sua chance. Anche Napoli e Roma, per esempio, hanno il diritto a parteciparvi: se non quest'anno il prossimo".

La Roma però è uscita allo scoperto e dice pubblicamente no al progetto Superlega. "Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una "super league" divisiva. L'As Roma è fortemente contraria a questo modello ''chiuso'', perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo", è il dei giallorossi contro la Nba del calcio definita come 'divisiva' e 'chiusa'. "Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti" aggiunge il club giallorosso. "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l'Eca e l'Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato", conclude la Roma.

Superlega, Chelsea si ritira? Giallo Manchester City

In Inghilterra invece è scoppiato il giallo sulla partecipazione di Chelsea e Manchester City alla Superlega. Secondo il Guardian i due club non sarebbero più così convinti del progetto dell'Nba del calcio. Il giornale inglese spiega pure che della retromarcia delle due società si starebbe discutendo a Montreaux, dove è in corso il congresso della Uefa. Tra i dirigenti calcistici europei serpeggia la convinzione che meno della metà dei 12 club ribelli siano realmente "fanatici", disposti ad andare fino in fondo nel progetto della Superlega, incuranti delle conseguenze. Gli altri si sarebbero uniti al progetto o per i vantaggi economici che se ne possono ricavare, sia attraverso il varo effettivo della Superlega che attraverso concessioni dalla Uefa, o per il timore di venirne esclusi. Manchester City e CHELSEA apparterrebbero a quest'ultimo gruppo di club. Tuttavia, un'altra fonte del Guardian, non considera fondate le voci sul ripensamento di CHELSEA e Manchester City. Dello stesso avviso sembra essere Downing Street, che attraverso un portavoce ha accolto favorevolmente le voci di un'eventuale rottura all'interno del fronte delle sei squadre inglesi ribelli. Ma, ha aggiunto, "per quanto ne sappiamo, al momento si tratta di speculazioni". Però nelle ultime ore la BBC rilancia: il Chelsea starebbe preparando documenti per chiedere di potersi ritirare dalla Superlega.