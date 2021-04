Superlega con Juventus, Milan e Inter? Furia Uefa: "Fuori dal campionato"

Uefa pronta alla guerra contro il progetto di Superlega europea per club privata che di fatto depotenzierebbe la Champions League e i vari tornei nazionali. L'organo di governo del calcio europeo, con il sostegno delle federazioni e dalle leghe di Spagna, Inghilterra e Italia, ha pubblicato un comunicato molto duto contro i club "scissionisti", per scoraggiarli a proseguire oltre: espulsione da Serie A, Liga, Premier League ("Vietata la partecipazione a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale") e conseguenze anche per i calciatori ("Potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali"). In più, stando alla Gazzetta, è già partita una minaccia di una causa da 50 miliardi contro tutte le squadre che vorranno unirsi a un sistema alternativo.

Superlega, undici club pronti all'ok. Lega Calcio-Figc, riunione d'urgenza

Le indiscrezioni di queste ore sono fortissime: sarebbe imminente annuncio della creazione della Superlega e, stando al New York Times 11 club hanno già aderito. Per l'Italia ci sarebbe Juventus, Milan e Inter. Sei le squadre inglesi: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal dalla Premier League. E tre spagnole: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. La dodicesima potrebbe essere il Manchester City, vicino a dare l'ok. Mentre il Psg al momento non è d'accordo e il Bayern Monaco sarebbe proprio contrario al progetto. L'idea sarebbe di arrivare a creare un torneo privato con 20 squadre (probabilmente divise in due gironi, con semifinali e finale per le migliori quattro). La nascita della Superlega porterebbe a una rottura clamorosa alla vigilia della settimana che dovrebbe invece ufficializzare il via libera del nuovo format della Champions League a partire dal 2024 (da 32 a 36 squadre e un minimo di dieci partite assicurate). Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e quello della Figc, Gabriele Gravina, sono molto preoccupati e, secondo il Corsera, hanno convocato un consiglio d'urgenza in Lega Serie A per discutere del tema.

UEFA CON FIGC E LEGA A CONTRO SUPERLEGA: CLUB FUORI DA CAMPIONATI. IL COMUNICATO

"La UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola (RFEF) e La Liga, la Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta Super League chiusa. Se cio' dovesse accadere, teniamo a ribadire che noi - UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la societa' ha piu' che mai bisogno di solidarieta'". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta diramata dalla Uefa. "Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio' accada. Il CALCIO si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non puo' essere altrimenti. Come annunciato in precedenza dalla Fifa e dalle sei Federazioni, ai club in questione sara' vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunita' di rappresentare le loro squadre nazionali". "Ringraziamo quei club di altri Paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che hanno rifiutato di iscriversi. Chiediamo a tutti gli amanti del CALCIO, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando e' troppo e' troppo".

Superlega, Uefa prepara una causa da 50 miliardi

Uefa pensa a una causa da 50 miliardi contro i club che aderiranno al progetto della Superlega. "L’ufficio legale di Nyon, d’accordo anche con Leghe e federazioni di tutta Europa, sta lavorando a una causa da 50/60 miliardi contro tutte le squadre che vorranno separarsi dal sistema per crearne uno alternativo e privato (con tutte le conseguenze del caso su campionati e coppe europee)", scrive la Gazzetta.

DAZN "NON COINVOLTI O INTERESSATI A COSTITUZIONE SUPERLEGA"

"Dazn precisa che ne' l'Azienda ne' Mr. Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una SUPERLEGA e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo". Lo precisa Dazn con una nota dopo alcune indiscrezioni di stampa. "Si tratta di notizie false. L'obiettivo di Dazn e' quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all'acquisizione di diritti sportivi di primo livello". Dazn precisa inoltre che "i diritti della Bundesliga per Germania, Svizzera e Austria sono stati acquisiti a giugno 2020, per le prossime quattro stagioni. Inoltre, in Inghilterra e Francia e' disponibile la versione globale della piattaforma Dazn, lanciata a dicembre 2020, e dedicata al momento agli eventi di boxe; mentre in Spagna, Dazn trasmette il Motomondiale, la Formula1 e numerosi altri importanti eventi sportivi tra i quali non compare, al momento, il massimo campionato di calcio spagnolo (LaLiga). Da ultimo - conclude la nota Dazn - a differenza di quanto erroneamente indicato, Mr. Blavatnik ha una doppia cittadinanza, non tripla, essendo cittadino americano e inglese".