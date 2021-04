Superlega, da Boris Johnson a Macron e Letta: tutti vs il torneo 'dei ricchi'

Da Macron a Boris Johnson, passando per Enrico Letta: il mondo della politica condanna la Superlega calcistica che vedrà 12 club fondatori (ma diventeranno 15) dare il via a un campionato europeo con 20 squadre partecipanti. Juventus, Milan e Inter sicure per l'Italia.

Macron contro la SuperLega: 'Mette a repentaglio principi cardine dello Sport. Francia sosterrà la Uefa'

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron contro la creazione di una SuperLega: "Il presidente sostiene la posizione dei club francesi, che si sono rifiutati di partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport. La Francia supporterà tutti i passi della FFF, della Uefa e della Fifa per proteggere l’integrità delle competizioni federali, nazionali ed europee".

Superlega, Boris Johnson: "Molto dannosa per il calcio"

Boris Johnson condanna l'ipotesi della Superlega europea. Secondo il Premier britannico sarebbe "molto dannosa per il calcio". E spiega che "i club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e alla più ampia comunità del calcio prima di fare nuovi passi". Il Segretario alla Cultura Oliver Dowden ha attaccato: "Siamo molto preoccupati che questo piano possa creare una sorta di negozio chiuso che comprometta il nostro sistema nazionale. Abbiamo una strittura piramidale nel nostro calcio dove i fondi derivanti dai successi globali della Premier League si ridistribuiscono a cascata fino alle leghe minori e soprattutto all'interno delle nostro comunità locali. Sarei aspramente contrariato nel vedere messe in atto tutte quelle azioni che potrebbero distruggere tutto questo".

Superlega, Enrico Letta: "Idea sbagliata e intempestiva"

Il segretario del Pd, Enrico Letta condanna la Superlega: "L’idea di una SuperLega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester",