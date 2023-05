Monica, fisico da modella: il bello del tennis... anche fuori dal campo

tennis, Monica Kilnarova: fisico da modella. Quando incantò al Wta di Roma

Monica Kilnarova è stata una giovane promessa del tennis mondiale. A 18 anni aveva incantato tutti al Foro Italico nelle qualificazioni del Wta di Roma. Missione fallita. La classe '99 giovane speranza della Repubblica Ceca (nel 2015 vinse la Junior Fed Cup con la sua nazionale) non riuscì ad accedere al tabellone principale, ma la sua bellezza e il fisico da modella restarono ben impressi nella mente degli spettatori italiani che la ammirarono.

Dopo cinque-sei anni, la sua carriera non è decollata nelle top-100 mondiali (best ranking al 276 Wta nel 2018) e ha dovuto giocare il circuito minore dei tornei ITF Women’s World Tennis Tour (tra l'altro vincendo alcuni titoli in singolare). Non sarà mai la nuova Sharapova dal punto di vista tecnico, ma può rivaleggiare con Masha come bellezza e sex appeal. Ultimamente Monica Kilnarova sembra aver allentato la presa sul tennis professionistico ed esser cresciuta a livello social come influencer...



